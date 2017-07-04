Маршрутка вылетела на встречку и врезалась в грузовик – двое погибших

О серьезном дорожно-транспортном происшествии на трассе южнее Омска ранее сообщала редакция ИА «Город55». По предварительной информации в автоаварии
Подробности сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Информация о ДТП поступила в дежурную часть 3 июня около 16 часов. Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса «Форд-Транзит», мужчина 1986 г.р., ехал по дороге Омск-Черлак в сторону города.
В районе 22-го километра микроавтобус выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком «Митсубиси-Кантер» (водитель 1963 г.р.). После чего по касательной был задет автомобиль «Исузу».
Предварительно установлено, что водители были трезвыми. В салоне маршрутки было 9 пассажиров. Ведется проверка.
Фото: 55.мвд.рф
Источник: ИА «Город55»