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Детей постарше разрешили перевозить без автокресла, изменения в ПДД

4 июля 2017, 19:05
Внесены соответствующие поправки.

Правила перевозки детей в автомобилях в России меняются. Правительство РФ внесло соответствующие поправки в ПДД.

Теперь пассажиры в возрасте от 7 до 12 лет могут находиться в салоне транспортного средства без специальных автокресел, нo только сзади и c использованием ремней безопасности. Что касается детей в возрасте дo 7 лет, то они могут находиться в автомобиле исключительно в удерживающих устройствах.

Другая важная поправка запрещает оставлять детей дошкольного возраста в автомобиле одних, без присмотра взрослых. Необходимость введения подобной нормы обсуждалась еще несколько лет назад. Тем не менее, ответственность за это правонарушение пока не предусмотрено.


Фото: whatcar.com
Источник: ИА «Город55»

#Новости#Общество#Авто
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