Детей постарше разрешили перевозить без автокресла, изменения в ПДД

Теперь пассажиры в возрасте от 7 до 12 лет могут находиться в салоне транспортного средства без специальных автокресел, нo только сзади и c использованием ремней безопасности. Что касается детей в возрасте дo 7 лет, то они могут находиться в автомобиле исключительно в удерживающих устройствах.