Детей постарше разрешили перевозить без автокресла, изменения в ПДД

Правила перевозки детей в автомобилях в России меняются. Правительство РФ внесло
Теперь пассажиры в возрасте от 7 до 12 лет могут находиться в салоне транспортного средства без специальных автокресел, нo только сзади и c использованием ремней безопасности. Что касается детей в возрасте дo 7 лет, то они могут находиться в автомобиле исключительно в удерживающих устройствах.
Другая важная поправка запрещает оставлять детей дошкольного возраста в автомобиле одних, без присмотра взрослых. Необходимость введения подобной нормы обсуждалась еще несколько лет назад. Тем не менее, ответственность за это правонарушение пока не предусмотрено.