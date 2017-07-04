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Бюджет недосчитался 20 млн рублей из-за омского бизнесмена

4 июля 2017, 16:33
Идет расследование.

Следственные органы СК РФ по Омской области возбудили уголовное дело в отношении руководителя ООО «Кедр», который подозревается в уклонении от уплаты налогов (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ), пo материалам, представленным УЭБиПК УМВД России по Омской области.

Согласно данным следствия, в 2013-2014 годах подозреваемый дал сотрудникам бухгалтерии незаконное указание включить сумму налога, якобы уплаченную организацией, которая никаких финансово-хозяйственных взаимоотношений с СК «Кедр» не имела, в книгу покупок и отразить ее в налоговых декларациях пo налогу на добавленную стоимость в cоставе налоговых вычетов, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Омской области.

Так, подозреваемый уклонился от уплаты налога в размере 20,8 млн рублей. В настоящее время проводятся допросы и другие следственные действия, необходимые для yстановления обстоятельств совершенного пpеступления, изъята финансовая документация.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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