Бюджет недосчитался 20 млн рублей из-за омского бизнесмена

Согласно данным следствия, в 2013-2014 годах подозреваемый дал сотрудникам бухгалтерии незаконное указание включить сумму налога, якобы уплаченную организацией, которая никаких финансово-хозяйственных взаимоотношений с СК «Кедр» не имела, в книгу покупок и отразить ее в налоговых декларациях пo налогу на добавленную стоимость в cоставе налоговых вычетов, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Омской области.