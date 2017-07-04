Битва за власть в Омске начнется через неделю

11 июля городская избирательная комиссия дает старт первому этапу битвы за власть в Омске - начинается прием документов от кандидатов в депутаты Горсовета. Последний срок подачи заявлений - 31 июля. Напомним, выборы в Горсовет назначены на 10 сентября 2017 года.
Омские отделения парламентских партий пока не называют имена своих кандидатов, ссылаясь на то, что списки будут утверждены на конференциях.
По закону каждая партия должна сообщить в городской избирком дату проведения конференции. Уже пришли уведомления от КПРФ, Коммунистов России и Российского общенародного союза (РОС), возглавляемого Сергеем Бабурином. Правда, у РОС, как отметили в избиркоме, уведомление оформлено с нарушением законодательства.
- 11 июля состоится бюро комитета по вопросу выдвижения кандидатов от КПРФ. 7 июля – политическая партия коммунистическая партия «Коммунисты России», - уточнили ИА «Город55» в горизбиркоме.
В региональном отделении «Единой России» ИА «Горд55» сообщили, что проведут свою партконференцию 14 июля. В ЛДПР – 15 июля.
Стоит добавить, что выборы в Омский Горсовет пройдут по 20 одномандатным округам. Кандидаты по одномандатному округу обязаны собрать 250 подписей, от избирательного объединения – 4,5 тысячи подписей. Четыре крупнейшие парламентские партии освобождаются от необходимости сбора подписных листов.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"