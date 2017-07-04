Битва за власть в Омске начнется через неделю

По закону каждая партия должна сообщить в городской избирком дату проведения конференции. Уже пришли уведомления от КПРФ, Коммунистов России и Российского общенародного союза (РОС), возглавляемого Сергеем Бабурином. Правда, у РОС, как отметили в избиркоме, уведомление оформлено с нарушением законодательства.