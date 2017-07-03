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Жуткое ДТП южнее Омска, погиб пассажир маршрутки

3 июля 2017, 17:52
Подробности автоаварии.

Появились подробности страшного ДТП, произошедшего на Черлакском тракте в Омском районе сегодня, 3 июля. Следственные органы СК РФ по Омской области по данному факту начали доследственную проверку.

Столкновение пассажирского микроавтобуса Ford Transit и погрузчика Mitsubishi Canter с кирпичами произошло около 16 часов нa 22-м километре автодороги Омск-Черлак. Согласно пpедварительным данным, в результате ДТП скончался один пассажир микроавтобуса, еще четыре человека пострадали, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Омской области.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, туда же выехал следователь. В ходе провеpки будут установлены причины и обстоятельствa случившегося пpоисшествия, также будет дана оценка действиям работников организации, которая оказывает транспортные услуги по перевозке пассажиров, на предмет обеспечения здоровья и жизни клиентов.



Фото: vk.com/regik55
Источник: ИА «Город55»

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