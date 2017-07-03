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За ущерб бюджету Омска в 4 млн Анатолия Тиля отпустили по амнистии

3 июля 2017, 17:38
Решение суда.

В Омске осужден главный архитектор города Анатолий Тиль. Его признали виновным в превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ), сообщает СУ СК РФ по Омской области.

В ходе следствия и судебных слушаний установлено, что в 2013 году чиновник предоставил без торгов земельный участок под строительство по улице Почтовая, на заведомо не выгодных для города условиях. В итоге бюджет Омска недополучил 4 миллиона рублей. Позже правоохранительные органы возвратили участок городу, и он был продан на аукционе.

В ходе расследования Тиль был отстранен от должности, а 28 июня этого года мэр Омска Вячеслав Двораковский освободил чиновника от занимаемой должности.

На суде Тиль свою вину не признал. Из-за отказа прокурора в поддержании обвинения из материалов дела исключили два эпизода, касающиеся предоставления земельных участков по улице Челюскинцев и 2-ая Солнечная.

В итоге суд вынес приговор Анатолию Тилю – полтора года лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год. От отбывания наказания осужденный освобожден по амнистии.

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Источник: ИА "Город55"

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