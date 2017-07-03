За ущерб бюджету Омска в 4 млн Анатолия Тиля отпустили по амнистии

В ходе следствия и судебных слушаний установлено, что в 2013 году чиновник предоставил без торгов земельный участок под строительство по улице Почтовая, на заведомо не выгодных для города условиях. В итоге бюджет Омска недополучил 4 миллиона рублей. Позже правоохранительные органы возвратили участок городу, и он был продан на аукционе.