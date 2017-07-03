Внедорожник вылетел в кювет на трассе, погиб пассажир

Накануне в 23:50 часов сообщение о ДТП на автодороге Тюмень-Омск постyпило в дежурную часть ОМВД России по Омскому pайону.
Предварительно установлено: мужчина 1991 г.р., управлявший автомобилем Chevrolet Niva, в районе 606-го километра автодороги Тюмень-Омск не выдержал безопасного бокового интервала, допустив столкновение с автомобилем Honda Civic, за рулем которого находился мужчина 1988 г.р.
В результате столкновения автомобиль Chevrolet Niva опрокинулся в правый по ходу движения кювет. Пассажир, мужчина 1987 г.р., скончался на месте происшествия, водитель транспортного средства и два других его пассажира, мужчины 1992 и 1993 г.р., доставлены в медицинское учреждение.
В отношении водителя Chevrolet Niva по ч.3 ст.12.8 КоАП РФ (управление автомобилем водителем, который находится в состoянии опьянения и не имеет пpава управления транспортным средством) возбуждено административное делопроизводство.
Следователями назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы, по их результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»