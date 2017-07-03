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В Омске мужчина разбился насмерть, упав с 15-метровой высоты

3 июля 2017, 15:47
Идет доследственная проверка.

В минувшую субботу, 1 июня, в Омске на территории завода подъемных машин в результате несчастного случая погиб 28-летний рабочий.

Тело мужчины обнаружили другие рабочие около 17:00. По данному факту следственные органы СК РФ по Омской области проводят доследованную проверку.

При опросе очевидцев и осмотре места происшествия, представляющего собой территорию, на которой располагается полуразрушенное здание бывшего цеха, кирпичи и иные строительные материалы, предварительно установлено, что рабочий упал с 15-метровой высоты и скончался от кататравмы. В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства случившегося происшествия.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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