В Омске мужчина разбился насмерть, упав с 15-метровой высоты

В минувшую субботу, 1 июня, в Омске на территории завода подъемных машин в результате несчастного случая погиб 28-летний рабочий.
Тело мужчины обнаружили другие рабочие около 17:00. По данному факту следственные органы СК РФ по Омской области проводят доследованную проверку.
При опросе очевидцев и осмотре места происшествия, представляющего собой территорию, на которой располагается полуразрушенное здание бывшего цеха, кирпичи и иные строительные материалы, предварительно установлено, что рабочий упал с 15-метровой высоты и скончался от кататравмы. В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства случившегося происшествия.
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Источник: ИА «Город55»