В Омске мужчина разбился насмерть, упав с 15-метровой высоты

При опросе очевидцев и осмотре места происшествия, представляющего собой территорию, на которой располагается полуразрушенное здание бывшего цеха, кирпичи и иные строительные материалы, предварительно установлено, что рабочий упал с 15-метровой высоты и скончался от кататравмы. В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства случившегося происшествия.