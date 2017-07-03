Список самых дешевых в России автомобилей начинается от 370 тыс рублей

Определены десять автомобилей, которые на российском рынке являются наиболее дешевыми. Данные рейтинга публикует «
Возглавил топ-10 китайский хэтчбек Lifan Smily, базовая стоимость которого составляет 369,9 тысяч рублей. Автомобиль имеет 1,3-литровый двигатель мощность 88 лошадиных сил с 5-ступенчатой механической коробкой передач. В базовый список входят две подушки безопасности, дневные ходовые огни, система торможения ABS+EBD, кондиционер, задний противотуманный фонарь и парктроник. Согласно данным «Автостат Инфо», за последние 5 месяцев россияне поставили на учет только 33 единицы Smily, за аналогичный период времени в 2016 году таких машин было 175.
Расположившиеся следом три автомобиля имеют не такую богатую базовую комплектацию. Так, седан Lada Granta стоимость 389,9 тысяч рублей оснащен одной подушкой безопасности, дневные ходовые огни, аудиоподготовку и ABS+BAS+EBD.
На третьей позиции оказался автомобиль Lada Priora, который продается за 399,9 тысяч рублей, его база схожа с той, что имеется у седана Lada Granta, но к ней добавляется маршрутный компьютер, электрические стеклоподъемники, встроенный подлокотник и воздушный фильтр салона.
Лифтбек Lada Granta за 414,9 тысяч рублей в начальной комплектации ничем не отличается от более дешевого седана. У всех трех вышеперечисленных отечественных автомобилей доступен 1,6-литровый двигатель мощностью 87 лошадиных сил.
На пятой позиции расположился японский седан Datsun on-DO с силовым агрегатом 1,6 литра, развивающим мощность 82 лошадиные силы. Автомобиль можно приобрести за 436 тысяч рублей.
Далее расположился хэтчбек Ravon R2 с автоматической трансмиссией за 439 тысяч рублей. Автомобиль имеет 1,25-литровый двигатель мощностью 85 лошадиных сил и 4-диапазонную АККП. Кроме того, транспортное средство оснащено двумя подушками безопасности, дневными ходовыми огнями и системой торможения с ABS и дополнительным USB-портом.
Следом идут хэтчбек Lada Kalina (от 440,6 тысяч рублей), седан Ravon Nexia (от 449 тысяч рублей), а также два новичка составленного по итогам прошлого месяца рейтинга – FAW Oley (449,1 тысяч рублей) и Brilliance H230 (от 459,9 тысяч рублей).
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»