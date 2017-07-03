Список самых дешевых в России автомобилей начинается от 370 тыс рублей

Возглавил топ-10 китайский хэтчбек Lifan Smily, базовая стоимость которого составляет 369,9 тысяч рублей. Автомобиль имеет 1,3-литровый двигатель мощность 88 лошадиных сил с 5-ступенчатой механической коробкой передач. В базовый список входят две подушки безопасности, дневные ходовые огни, система торможения ABS+EBD, кондиционер, задний противотуманный фонарь и парктроник. Согласно данным «Автостат Инфо», за последние 5 месяцев россияне поставили на учет только 33 единицы Smily, за аналогичный период времени в 2016 году таких машин было 175.