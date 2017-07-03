Разбойное нападение в Омске, похищено 3,8 млн рублей – подробности

Разбойное нападение произошло не в аэропорту, а на улице Димитрова в Старом Кировске. Возбуждено уголовное дело. Предварительно установлено, что нападение произошло у дома номер 69/1. Неизвестный открыто похитил у потерпевших – 46-летнего жителя Советского округа и его 37-летней знакомой – более 3,8 млн рублей.