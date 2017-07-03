Разбойное нападение в Омске, похищено 3,8 млн рублей – подробности

Ранее, в субботу 1 июля, в омских СМИ появилась информация о «
Разбойное нападение произошло не в аэропорту, а на улице Димитрова в Старом Кировске. Возбуждено уголовное дело. Предварительно установлено, что нападение произошло у дома номер 69/1. Неизвестный открыто похитил у потерпевших – 46-летнего жителя Советского округа и его 37-летней знакомой – более 3,8 млн рублей.
Идут оперативно-разыскные мероприятия, устанавливается личность нападавшего.
Пресс-служба полиции факт «выстрела при нападении» не сообщает. Также уточняется, что 30.06.2017 года в омском аэропорту преступлений зарегистрировано не было.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»