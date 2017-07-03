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Разбойное нападение в Омске, похищено 3,8 млн рублей – подробности

3 июля 2017, 13:09
Уточненная информация.

Ранее, в субботу 1 июля, в омских СМИ появилась информация о «нападении в аэропорту на стюардессу» и похищении 4 миллионов рублей. Информация уточнена сегодня в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Разбойное нападение произошло не в аэропорту, а на улице Димитрова в Старом Кировске. Возбуждено уголовное дело. Предварительно установлено, что нападение произошло у дома номер 69/1. Неизвестный открыто похитил у потерпевших – 46-летнего жителя Советского округа и его 37-летней знакомой – более 3,8 млн рублей.

Идут оперативно-разыскные мероприятия, устанавливается личность нападавшего.

Пресс-служба полиции факт «выстрела при нападении» не сообщает. Также уточняется, что 30.06.2017 года в омском аэропорту преступлений зарегистрировано не было.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

#Новости#Криминал#Происшествия
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