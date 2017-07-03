Предупреждение МЧС о природных катаклизмах в июле

О природных катаклизмах, которые ожидаются на территории страны в июле 2017 года, сообщил в ходе селекторного совещания глава МЧС Владимир Пучков. Об этом пишет
«Июнь был сложный и напряженный. Прогноз погоды на июль свидетельствует о том, что у нас будут катаклизмы»
Глава ведомства уточнил, что «где-то могут быть очередные максимумы температур, где-то – резкие перепады температур, высокие скорости ветра, осадки»
Владимир Пучков добавил, что июньских погодных неприятностей досталось практически всем регионам страны. Это привело к нарушениям в работе транспорта и социальных объектов.
Глава МЧС потребовал разобраться в итогах июня и всем региональным управлениям определиться, как работать в период природных катаклизмов.
«Я попрошу организовать исследование и принять дополнительные меры по подготовке органов управления и всей службы реагирования на природные катаклизмы», - приказал Пучков.
Напомним, в летний период на города России обрушились мощные ливни, грозы и сильный ветер. Досталось Москве, Нижнему Тагилу и многим другим населенным пунктам, в том числе и Омску. У нас прошла сильнейшая
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Источник: ИА «Город55»