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Предупреждение МЧС о природных катаклизмах в июле

3 июля 2017, 21:05
Сообщение главы ведомства Владимира Пучкова.

О природных катаклизмах, которые ожидаются на территории страны в июле 2017 года, сообщил в ходе селекторного совещания глава МЧС Владимир Пучков. Об этом пишет ТАСС.

«Июнь был сложный и напряженный. Прогноз погоды на июль свидетельствует о том, что у нас будут катаклизмы»

Глава ведомства уточнил, что «где-то могут быть очередные максимумы температур, где-то – резкие перепады температур, высокие скорости ветра, осадки»

Владимир Пучков добавил, что июньских погодных неприятностей досталось практически всем регионам страны. Это привело к нарушениям в работе транспорта и социальных объектов.

Глава МЧС потребовал разобраться в итогах июня и всем региональным управлениям определиться, как работать в период природных катаклизмов.

«Я попрошу организовать исследование и принять дополнительные меры по подготовке органов управления и всей службы реагирования на природные катаклизмы», - приказал Пучков.

Напомним, в летний период на города России обрушились мощные ливни, грозы и сильный ветер. Досталось Москве, Нижнему Тагилу и многим другим населенным пунктам, в том числе и Омску. У нас прошла сильнейшая пыльная буря, а затем мощный ливень с грозой и градом.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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