Предупреждение МЧС о природных катаклизмах в июле

Напомним, в летний период на города России обрушились мощные ливни, грозы и сильный ветер. Досталось Москве, Нижнему Тагилу и многим другим населенным пунктам, в том числе и Омску. У нас прошла сильнейшая пыльная буря , а затем мощный ливень с грозой и градом .