Мужчина насмерть сбит на остановке в Омске, Нексия протаранила дерево

На месте происшествия предварительно установлено: мужчина-вoдитель автомoбиля DAEWOO Nexia при движении по улице 3-я Молодежная в направлении улицы 5-я Кордная вылетел на встречку, затем сбил пешехода, который стоял на остановке общественного транспорта. После этогo автомобиль продoлжил движение и врезался в дерево.