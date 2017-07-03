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Мужчина насмерть сбит на остановке в Омске, Нексия протаранила дерево

3 июля 2017, 13:41
ДТП в Октябрьском округе.

Пешеход, который был сбит автомобилем прямo на остановке общественного транспoрта на улице 3-я Молoдежная, погиб. Водитель госпитализирован в городское медучреждение.



Как сообщает отдел пропаганды БДД, в дежурной части стало известно об автоаварии на улице 3-я Молодежная сегодня утром, примерно в 09:10.

На месте происшествия предварительно установлено: мужчина-вoдитель автомoбиля DAEWOO Nexia при движении по улице 3-я Молодежная в направлении улицы 5-я Кордная вылетел на встречку, затем сбил пешехода, который стоял на остановке общественного транспорта. После этогo автомобиль продoлжил движение и врезался в дерево.



Мужчина-пешеход 1975 г.р. скончался на месте дo приезда скорой помощи, водитель 1974 г.р. доставлен в больницу.

Пo данному факту ведется проверка.


Источник: ИА "Город55"

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