Купить дорогой автомобиль - сэкономить, считают в облправительстве

- Помимо этого мы сократили количество поездок. Поездки идут по заявкам, которые проходят двухступенчатое согласование. В электронной форме. Как такое - внутреннее такси. Если несколько человек едут в одно место - они объединяются в один автомобиль. По статистике, 30-40% пробега мы за счет этого экономим, - сказал чиновник.