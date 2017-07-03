Купить дорогой автомобиль - сэкономить, считают в облправительстве

Руководитель аппарата губернатора Юрий Карючин на сегодняшнем брифинге рассказал об очередном сокращении служебного автопарка правительства. По его словам, сокращается 64 единицы автотранспортных средств. Из них семь автомобилей перераспределят между ведомствами для дальнейшей эксплуатации. 29 автомобилей продадут на торгах. 28 пойдут в муниципалитеты.
- Помимо этого мы сократили количество поездок. Поездки идут по заявкам, которые проходят двухступенчатое согласование. В электронной форме. Как такое - внутреннее такси. Если несколько человек едут в одно место - они объединяются в один автомобиль. По статистике, 30-40% пробега мы за счет этого экономим, - сказал чиновник.
Также Юрий Карючин прокомментировал информацию о закупках главами районных муниципалитетов дорогих служебных иномарок, в частности о приобретении автомобиля за 1,4 миллиона рублей главой Любинского района. По его словам? имеющихся в автохозяйстве правительства машин на всех не хватит. Железо есть железо – оно ломается.
- Я не сомневаюсь, что в Любино сделали заявку на эту закупку в рамках действующего законодательства. Наверняка, еще и по 44 ФЗ сэкономили, - сказал Карючин.
Источник: ИА "Город55"