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Из окна выпал 4-летний ребенок, решивший посидеть на подоконнике

3 июля 2017, 19:19
Его обнаружила мать.

Накануне в ОМВД России по Усть-Ишимскому району в 23:52 часов поступило сообщение из больницы о доставлении 4-летнего мальчика с травмой живота.

Установлено: мать уложила двоих детей спать около 22:00 на 2-м этаже частного дома, а сама находилась на кухне. В 23:45 часов женщина услышала шум на улице, выбежав, она увидела под окном детской комнаты младшего сына, сообщает пресс-служба УОДУУПиПДН УМВД России по Омской области.

Мальчик был доставлен в больницу, по его словам, он хотел посидеть на подоконнике, но не сумел сохранить равновесие. Ребенок в настоящее время находится под наблюдением врачей.

Профилактическую беседу с женщиной проведена инспекторам по делам несовершеннолетних. По месту жительства семья характеризуется положительно, на учете органов внутренних дел не состоит.

Отмечается, что многие дети возрастом до 14 лет ежегодно становятся жертвами несчастных случаев вследствие падений. Согласно данным УМВД России по Омской области, в весенне-летний период 2017 года зафиксировано 4 случая падения детей из окон многоэтажек, которые выпадали, опершись на москитную сетку.

Для предотвращения возможных несчастных случаев омичам советуют:



Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

#Новости#Происшествия#Город
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