Губернатор Назаров оставил деньги себе, остальное раздал подчиненным

Сегодня, 3 июня, на пресс-конференции руководитель аппарата губернатора Юрий Карючин рассказал о том, как перераспределены полномочия между заместителями председателя регионального правительства (соответствующий указ подписан губернатором Омской области 29 июня).
В структуре правительства введена новая должность – Андрей Стороженко назначен замом председателя правительства. Одновременно он будет министром здравоохранения. За ним закрепляются Минздрав, Министерство по делам молодежи, Минтруда и территориальный фонд медицинского страхования.
Первый замгубернатора Андрей Новоселов будет курировать Минэкономики, Министерство сельского хозяйства, Минстрой и ЖКК, Минимущества, Главное управление Госстройнадзора, Жилищную инспекцию и РЭК.
Еще один зам Игорь Бондарев отвечает за Минпром, Главное управление региональной безопасности, Главное управление информационных технологий и связи, мобилизационное управление, Управление по защите гостайны.
Владимир Компанейщиков будет курировать Минкультуры, Минобразования, Главное управление внутренней политики, Главное управление информационной политики.
В ведение Татьяны Вижевитовой передано Министерство природных ресурсов и экологии, правовое управление, Управление по работе с обращениями граждан.
- Мы усиливаем это направление. Мы сознательно Татьяну Анатольевну разгрузили, чтобы она больше могла погрузиться в вопросы обращений граждан, - подчеркнул Карючин.
Наконец, губернатор Виктор Назаров будет курировать Министерство финансов, Управление губернатора по профилактике коррупционных правонарушений, Главное управление контрактной системы, Главное управление финансового контроля, представительство Омской области в Москве.
Фото: omskportal.ru
Источник: ИА "Город55"