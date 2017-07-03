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Губернатор Назаров оставил деньги себе, остальное раздал подчиненным

3 июля 2017, 14:12
Разделение власти – новый расклад.

Сегодня, 3 июня, на пресс-конференции руководитель аппарата губернатора Юрий Карючин рассказал о том, как перераспределены полномочия между заместителями председателя регионального правительства (соответствующий указ подписан губернатором Омской области 29 июня).

В структуре правительства введена новая должность – Андрей Стороженко назначен замом председателя правительства. Одновременно он будет министром здравоохранения. За ним закрепляются Минздрав, Министерство по делам молодежи, Минтруда и территориальный фонд медицинского страхования.

Первый замгубернатора Андрей Новоселов будет курировать Минэкономики, Министерство сельского хозяйства, Минстрой и ЖКК, Минимущества, Главное управление Госстройнадзора, Жилищную инспекцию и РЭК.

Еще один зам Игорь Бондарев отвечает за Минпром, Главное управление региональной безопасности, Главное управление информационных технологий и связи, мобилизационное управление, Управление по защите гостайны.

Владимир Компанейщиков будет курировать Минкультуры, Минобразования, Главное управление внутренней политики, Главное управление информационной политики.

В ведение Татьяны Вижевитовой передано Министерство природных ресурсов и экологии, правовое управление, Управление по работе с обращениями граждан.

- Мы усиливаем это направление. Мы сознательно Татьяну Анатольевну разгрузили, чтобы она больше могла погрузиться в вопросы обращений граждан, - подчеркнул Карючин.

Наконец, губернатор Виктор Назаров будет курировать Министерство финансов, Управление губернатора по профилактике коррупционных правонарушений, Главное управление контрактной системы, Главное управление финансового контроля, представительство Омской области в Москве.


Фото: omskportal.ru
Источник: ИА "Город55"

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