Двораковский покинул Омск, остался Фролов

Как сообщили ИА «Город55» в пресс-службе мэрии Вячеслав Двораковский действительно уехал из города. Он убыл в рабочую командировку в Китай и пробудет там до конца недели. Все это время исполнять обязанности главы Омска будет Сергей Фролов.