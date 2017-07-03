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Двораковский покинул Омск, остался Фролов

3 июля 2017, 16:18
Неужели это случилось?

Сегодня утром стало известно, что мэр Омска Вячеслав Двораковский покинул город. Во всех релизах мэрии с 3 июня исполняющим обязанности градоначальника значится первый зам. мэра Сергей Фролов.

Как сообщили ИА «Город55» в пресс-службе мэрии Вячеслав Двораковский действительно уехал из города. Он убыл в рабочую командировку в Китай и пробудет там до конца недели. Все это время исполнять обязанности главы Омска будет Сергей Фролов.

Добавим, в Китайскую народную республику большая делегация во главе с губернатором Виктором Назаровым отправилась еще 30 июня. Как теперь выяснилось, в состав группы включен и мэр Омска Двораковский.

Стоит напомнить, что полномочия ныне действующего мэра Вячеслава Двораковского заканчиваются 11 июля, но он, по всей видимости, продолжит руководить городом еще 5 месяцев, до тех пор, пока не будет избран новый руководитель администрации.

Источник: ИА "Город55"

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