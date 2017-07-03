30-градусный зной в Омске закончится через день, похолодание до +1

Ранее ИА "Город55" писал о том, что 30-градусная жара может привести не только к ухудшению самочувствия, но и негативно сказаться на работоспособности сотрудников организаций и предприятий. Судя по предварительному прогнозу местного Гидрометцентра, омичам осталось совсем немного потерпеть, и долгожданная прохлада придет в Омск.