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30-градусный зной в Омске закончится через день, похолодание до +1

3 июля 2017, 12:34
Предварительный прогноз.

Ранее ИА "Город55" писал о том, что 30-градусная жара может привести не только к ухудшению самочувствия, но и негативно сказаться на работоспособности сотрудников организаций и предприятий. Судя по предварительному прогнозу местного Гидрометцентра, омичам осталось совсем немного потерпеть, и долгожданная прохлада придет в Омск.

Еще сегодня, 3 июля, и завтра, во вторник, 4 июля, омские синоптики прогнозируют жару под 30 градусов, затем в регион придет похолодание.


По данным пресс-службы Обь-Иртышского УГМС, сегодня, в понедельник 3 июля, столбики термометров днем покажут +25…+30 градусов, в течение дня ожидается дождь и гроза.


Завтра, 4 июля во вторник, в Омске и по области существенных изменений в погоде не предвидится: днем от +24 до +29 градусов, ночью +15…+20. Ветер в некоторых районах может усилиться до 22 м/с. Местами ожидается сильный дождь, гроза, днем – град.


В среду, 5 июля, днем похолодает: температура от +16 до +21, ночью +9…+14 градусов. Местами, возможно, пройдет дождь, ночью – с грозой. В отдельных районах области прогнозируется усиление ветра от 7 до 18 м/с.


Четверг, 6 июля, ночью температура может опуститься до +5 градусов, при прояснении до +1, в связи с этим возможны туманы. Днем столбики термометров покажут от +17 до +22 градусов. В течение дня без осадков.

Источник: ИА "Город55"

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