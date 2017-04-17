Выпускной вечер в школе Хогвардс

Каждый 10-летний ребенок мечтает хоть раз побывать в сказочной стране.
Девчонки, например, воображают себя прекрасными феями и русалочками, или попадают мысленно в Страну чудес – в гости к Алисе. А мальчишки, тем временем, мечтают стать супергероями или волшебниками, как, например, Гарри Поттер.
А что нужно обыкновенным мальчишкам или девчонкам сделать для того, чтобы стать настоящими волшебниками? Конечно, получить соответствующее образование.
Детский город ЧАДОГРАД спешит сообщить: только для четвероклассников, и только в мае на территории ЧАДОГРАДА начнет действовать знаменитая школа магии и волшебства - Хогвардс. Это связано, конечно же, с празднованием самого запоминающегося и веселого мероприятия – выпускного начальной школы! Мы приглашаем мальчишек и девчонок отметить по-волшебному такой замечательный праздник!
Организаторы подготовили увлекательную программу для юных волшебников: здесь будет все – и знакомство с профессором Макгонагалом, и путешествие в распределяющей шляпе… Но все вдруг исчезнет… Странные звуки, темные силы, которые хотят захватить мир людей и волшебников…
В сложившейся ситуации детям ничего не остается делать, как вступить в отряд «Мракоборцев», отложив основную учебу в школе Хогвардс, а начать обучаться магии на месте и сразу же. Только обучившись всем этим дисциплинам, ребятам удастся дать отпор темным силам!
Тем временем, злодеи, узнав, что дети ускоренно изучают сильнейшую магию, лично решили сразиться с ними. Для этого они устраивают различные испытания – Тоннель в прошлое (музыкальная игра на внимание), Паутина времени (игра на прохождение препятствий), Танцевальный батл.
Но, как в любой сказочной истории, наших героев ждет веселый хэппи-энд – темные силы изгнаны, а наши герои становятся настоящими волшебниками – выпускниками школы Хогвардс!
Чтобы выпускной надолго остался в памяти ваших детей, нужно уже сейчас позаботиться о бронировании свободного времени! Продолжительность программы для школы – 2 часа. Цена – 640 рублей с человека.
Всю интересующую информацию вы можете получить по телефону: 8-905-941-46-79
Мы ждем вас в ЧАДОГРАДЕ!
МЕГА, бульвар Архитекторов, 35 (галерея ИKEA)
тел. 8 (3812) 297-888
vk.com/chadograd_omsk
Источник: ИА «Город55»
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