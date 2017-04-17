Выпускной вечер в школе Хогвардс

Организаторы подготовили увлекательную программу для юных волшебников: здесь будет все – и знакомство с профессором Макгонагалом, и путешествие в распределяющей шляпе… Но все вдруг исчезнет… Странные звуки, темные силы, которые хотят захватить мир людей и волшебников…





В сложившейся ситуации детям ничего не остается делать, как вступить в отряд «Мракоборцев», отложив основную учебу в школе Хогвардс, а начать обучаться магии на месте и сразу же. Только обучившись всем этим дисциплинам, ребятам удастся дать отпор темным силам!