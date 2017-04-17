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Определился обладатель Кубка Гагарина

17 апреля 2017, 09:15
Уверенная победа.

Проходившая накануне в Магнитогорске встреча «Металлурга» и СКА закончилась победой гостей со счетом 3:5, которые во второй раз в своей истории стали обладателями кубка Гагарина.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Никита Гусев, Александр Барабанов, Илья Ковальчук, Евгений Додонов и Сергей Плотников, на что хозяева отметили точными бросками Оскара Осалы, Ярослава Косова и Виктора Антипина.

Финальная серия закончилась со счетом 4-1 в пользу клуба из Санкт-Петербурга. Впервые СКА стал обладателем Кубка Гагарина в 2015 году.

Самым ценным игроком плей-офф стал голкипер магнитогорского «Металлурга» Василий Кошечкин. Больше всего очков в матчах на вылет набрал Ян Коварж, забросивший 10 голов и отдавший 15 результативных передач. Лучшим снайпером с 15 заброшенными шайбами стал Данис Зарипов.

Фото: ska.ru


Источник: ИА «Город55»

#Новости#Хоккей#Спорт
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