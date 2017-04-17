Определился обладатель Кубка Гагарина

Проходившая накануне в Магнитогорске встреча «Металлурга» и СКА закончилась победой гостей со счетом 3:5, которые во второй раз в своей истории стали обладателями кубка Гагарина.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Никита Гусев, Александр Барабанов, Илья Ковальчук, Евгений Додонов и Сергей Плотников, на что хозяева отметили точными бросками Оскара Осалы, Ярослава Косова и Виктора Антипина.
Финальная серия закончилась со счетом 4-1 в пользу клуба из Санкт-Петербурга. Впервые СКА стал обладателем Кубка Гагарина в 2015 году.
Самым ценным игроком плей-офф стал голкипер магнитогорского «Металлурга» Василий Кошечкин. Больше всего очков в матчах на вылет набрал Ян Коварж, забросивший 10 голов и отдавший 15 результативных передач. Лучшим снайпером с 15 заброшенными шайбами стал Данис Зарипов.
Фото: ska.ru
Источник: ИА «Город55»