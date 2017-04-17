Мощное пламя охватило три жилых дома в Омске, на месте 43 спасателя

Подробности: на момент прибытия первых пожарных расчетов наблюдалось горение трех жилых домов: первый дом – двухэтажный, при этом первый этаж шлаколитой размером 7 на 10 метров, второй – кирпичный размером 5 на 9 метров. Второй дом – одноэтажный, шлаколитой размером 7 на 10 метров. Третий дома – двухэтажный: первый этаж – каркасно-насыпной размером 11 на 10 метров, второй этаж – брусовой размером 4 на 10 метров. К этому же дому пристроен дощатый гараж размером 2 на 4 метров.