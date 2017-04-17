Мощное пламя охватило три жилых дома в Омске, на месте 43 спасателя

Накануне в Советском округе, на улице Заозерная, омские спасатели в течение почти трех часов боролись с огнем – горели сразу три жилых дома.
Сообщение о массовом возгорании на улице Заозерная поступило в дежурную часть пожарно-спасательной охраны 16 апреля в 15:35. На место незамедлительно выехали силы ГУ МЧС России в составе 43 человек и 8 пожарных автомобилей. Отмечается, что на пожаре также работали 6 звеньев газодымовой защиты.
Огнеборцам потребовалось 2 часа 57 минут, чтобы полностью ликвидировать пожар на улице Заозерной.
Подробности: на момент прибытия первых пожарных расчетов наблюдалось горение трех жилых домов: первый дом – двухэтажный, при этом первый этаж шлаколитой размером 7 на 10 метров, второй – кирпичный размером 5 на 9 метров. Второй дом – одноэтажный, шлаколитой размером 7 на 10 метров. Третий дома – двухэтажный: первый этаж – каркасно-насыпной размером 11 на 10 метров, второй этаж – брусовой размером 4 на 10 метров. К этому же дому пристроен дощатый гараж размером 2 на 4 метров.
По данным пресс-службы Главного управления МЧС России по Омской области, в гараже стоял автомобиль Mercedes, который пожарным удалось спасти (его стоимость оценена в 5 миллионов рублей).
Результат: первые дома от огня пострадали частично. Так, в доме номер 1 разобрана кровля, повреждена внутренняя отделка, а также имущество, находящееся в доме – площадь пожара здесь составила 70 квадратных метров. Аналогичные повреждения получил и дом номер 2. Дом номер 3 – разобран на площади 110 квадратных метров, также разобран и гараж на площади 8 квадратных метров.
Как отмечают специалисты, причина и обстоятельства будут установлены в ходе назначенной по данному факту проверке.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"