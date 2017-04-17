Куприянов выбыл по состоянию здоровья. Мэр – Ерошевич

Сегодня, 17 апреля, стало известно еще один из кандидатов на пост мэра Омска Владимир Куприянов, снялся с выборов. Официальная причина отказа: «по состоянию здоровья».
Однако, при этом, как подтвердила информагентству «Город55» пресс-секретарь Куприянова, он продолжит работу на должности министра труда и социального развития Омской области, чему все министерство очень радо.
Информацию о снятии с выборов Куприянова подтвердили и в пресс-службе Горсовета. Добавив, при этом, что заседание Горсовета, на котором будет рассмотрен вопрос выборов нового мера, не отменяется. Депутаты могут принять любое решение. После консультаций с юристами Горсовет проинформирует о дальнейшей процедуре выборов мэра Омска.
На сегодняшний день единственным кандидатом на пост мэра Омск остается Андрей Ерошевич, 30-летний предприниматель.
Напомним, ранее от мэрских амбиций отказался еще один представитель правительства Омской области, Станислав Гребенщиков.
Источник: ИА "Город55"