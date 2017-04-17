Куприянов выбыл по состоянию здоровья. Мэр – Ерошевич

Информацию о снятии с выборов Куприянова подтвердили и в пресс-службе Горсовета. Добавив, при этом, что заседание Горсовета, на котором будет рассмотрен вопрос выборов нового мера, не отменяется. Депутаты могут принять любое решение. После консультаций с юристами Горсовет проинформирует о дальнейшей процедуре выборов мэра Омска.