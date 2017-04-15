США сбросили термоядерную бомбу B61-12

Ядерная бомба B61 была разработана еще в 1963 году, нынешняя ее модификация является уже двадцатой по счету. При успешных испытаниях в ядерном арсенале США ей будут заменены сразу четыре модификации B61. К марту 2020 года планируется завершить первый готовый образец.