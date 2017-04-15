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США сбросили термоядерную бомбу B61-12

15 апреля 2017, 15:37
С помощью истребителя F-16.

Департаментом энергетики США по ядерной безопасности и ВВС завершен первый квалификационный летный тест термоядерной бомбы B61-12, который совершался в Неваде на полигоне Tonopah, сообщает Национальная администрация по ядерной безопасности США.

Испытательная установка была сброшена накануне с истребителя F-16. В ходе прошедших испытаний оценивались как неядерные характеристики оружия, так и способность самолета поставлять его.

Прежде испытания этой бомбы трижды проходили в 2015 году. Прошедшей накануне тест является первым в серии, проведение которой намечено на ближайшие три года для того, чтобы квалифицировать B61-12.

Ядерная бомба B61 была разработана еще в 1963 году, нынешняя ее модификация является уже двадцатой по счету. При успешных испытаниях в ядерном арсенале США ей будут заменены сразу четыре модификации B61. К марту 2020 года планируется завершить первый готовый образец.

Фото: иллюстрация


Источник: ИА «Город55»

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