США сбросили термоядерную бомбу B61-12

Департаментом энергетики США по ядерной безопасности и ВВС завершен первый квалификационный летный тест термоядерной бомбы B61-12, который совершался в Неваде на полигоне Tonopah,
Испытательная установка была сброшена накануне с истребителя F-16. В ходе прошедших испытаний оценивались как неядерные характеристики оружия, так и способность самолета поставлять его.
Прежде испытания этой бомбы трижды проходили в 2015 году. Прошедшей накануне тест является первым в серии, проведение которой намечено на ближайшие три года для того, чтобы квалифицировать B61-12.
Ядерная бомба B61 была разработана еще в 1963 году, нынешняя ее модификация является уже двадцатой по счету. При успешных испытаниях в ядерном арсенале США ей будут заменены сразу четыре модификации B61. К марту 2020 года планируется завершить первый готовый образец.
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Источник: ИА «Город55»