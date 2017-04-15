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Полиция устанавливает личность пешехода, насмерть сбитого под Омском

15 апреля 2017, 13:12
Ночное ДТП.

Сегодня, 15 апреля, в 03:05 в дежурную часть ОМВД России по Марьяновскому району поступило сообщение о ДТП, сообщает пресс-служба ведомства.

Предварительно установлено: 47-летний мужчина, управлявший автомобилем Honda Stream, при движении по автодороге Челябинск-Новосибирск со стороны города Омска допустил наезд на пешехода, неожиданно выбежавшего на дорогу, в районе 749-го километра.

В результате произошедшего ДТП мужчина, личность которого устанавливается, скончался на месте происшествия.

В ходе дальнейшей проверки будут установлены окончательные причины и обстоятельства случившегося.

Фото: иллюстрация


Источник: ИА «Город55»

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