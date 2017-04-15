Полиция устанавливает личность пешехода, насмерть сбитого под Омском

Сегодня, 15 апреля, в 03:05 в дежурную часть ОМВД России по Марьяновскому району поступило сообщение о ДТП, сообщает пресс-служба ведомства.
Предварительно установлено: 47-летний мужчина, управлявший автомобилем Honda Stream, при движении по автодороге Челябинск-Новосибирск со стороны города Омска допустил наезд на пешехода, неожиданно выбежавшего на дорогу, в районе 749-го километра.
В результате произошедшего ДТП мужчина, личность которого устанавливается, скончался на месте происшествия.
В ходе дальнейшей проверки будут установлены окончательные причины и обстоятельства случившегося.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»