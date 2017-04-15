Омичей ждут перепады от -4 до +17, дожди и порывистый ветер

В ближайшие дни омичей ждут незначительные температурных перепады, которые будут сопровождаться дождями и порывистым ветром до 23 м/с, согласно прогнозу специалистов ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС».
В воскресенье, 16 апреля, в ночные часы температура воздуха составит +4...+9 градусов, днем потеплеет до +9...+14. Местами ожидаются дожди, Порывы ветра в отдельных районах могут достигать 18-23 м/с.
В понедельник, 17 апреля, ночная температура воздуха опустится до +1...-4 градусов, в дневное время она составит +6...+11. Местами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, а также слабые гололедные явления. В отдельных районах порывы ветра могут достигать 20 м/с.
Во вторник, 18 апреля, температура ночью составит +3...-2 градуса, в дневные часы воздух прогреется до +12...+17 градусов. Местами прогнозируется небольшой дождь, порывы ветра могут достигать 20 м/с.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»