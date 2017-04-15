Омичей ждут перепады от -4 до +17, дожди и порывистый ветер

В понедельник, 17 апреля, ночная температура воздуха опустится до +1...-4 градусов, в дневное время она составит +6...+11. Местами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, а также слабые гололедные явления. В отдельных районах порывы ветра могут достигать 20 м/с.