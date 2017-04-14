Запрет на некоторые имена для детей введут в России

Проект закона будет рассмотрен Госдумой во втором, окончательном, чтении. Согласно предлагаемым поправкам, в России введут запрет на имена для детей, которые относятся к бранным словам, а также используют числа и указания на ранги, должности и титулы. Об этом сообщает
Инициатива, внесенная сенатором Валентиной Петренко, была одобрена депутатами в первом чтении 7 марта. В частности, сенатор предложила ввести запрет на регистрацию в органах ЗАГС имен, которые состоят из числительных, цифровых обозначений, аббревиатур, рангов и ненормативной лексики.
При подготовке поправок была собрана статистика органов ЗАГС города Москвы с 1998 года. Самые необычные имена за этот период для мальчиков: Николай-Никита-Нил, Христамрирадос, Ярослав-Лютобор, Лука-Счастье Саммерсет Оушен; для девочек: Принцесса Даниэлла, Заря-Заряница, Алеша-Каприна, Океана, София-Солнышко.
Между первым и вторым чтением из законопроекта предложили исключить запрет на имя аббревиатуры. В пример привели имя Владлен (Владимир Ленин), которое посчитали достаточно благозвучным и приемлемым. Также в законопроекте рекомендовали заменить понятие «нецензурная лексика» на «бранные слова». Из знаков препинания, используемых в именах, хоят запретить все, кроме дефиса.
Кроме этого, в Госдуме посчитали, что законопроект необходимо дополнить положением, при котором детям будет разрешено при рождении давать двойную фамилию – отца и матери, соединенную дефисом.
В случае одобрения законопроекта во втором чтении, соответствующие изменения будут внесены в Семейный кодекс и в закон об актах гражданского состояния в РФ.
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Источник: ИА «Город55»