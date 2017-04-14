Запрет на некоторые имена для детей введут в России

Между первым и вторым чтением из законопроекта предложили исключить запрет на имя аббревиатуры. В пример привели имя Владлен (Владимир Ленин), которое посчитали достаточно благозвучным и приемлемым. Также в законопроекте рекомендовали заменить понятие «нецензурная лексика» на «бранные слова». Из знаков препинания, используемых в именах, хоят запретить все, кроме дефиса.