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Запрет на некоторые имена для детей введут в России

14 апреля 2017, 13:50
Поправки к Семейному кодексу.

Проект закона будет рассмотрен Госдумой во втором, окончательном, чтении. Согласно предлагаемым поправкам, в России введут запрет на имена для детей, которые относятся к бранным словам, а также используют числа и указания на ранги, должности и титулы. Об этом сообщает ТАСС.

Инициатива, внесенная сенатором Валентиной Петренко, была одобрена депутатами в первом чтении 7 марта. В частности, сенатор предложила ввести запрет на регистрацию в органах ЗАГС имен, которые состоят из числительных, цифровых обозначений, аббревиатур, рангов и ненормативной лексики.

При подготовке поправок была собрана статистика органов ЗАГС города Москвы с 1998 года. Самые необычные имена за этот период для мальчиков: Николай-Никита-Нил, Христамрирадос, Ярослав-Лютобор, Лука-Счастье Саммерсет Оушен; для девочек: Принцесса Даниэлла, Заря-Заряница, Алеша-Каприна, Океана, София-Солнышко.

Между первым и вторым чтением из законопроекта предложили исключить запрет на имя аббревиатуры. В пример привели имя Владлен (Владимир Ленин), которое посчитали достаточно благозвучным и приемлемым. Также в законопроекте рекомендовали заменить понятие «нецензурная лексика» на «бранные слова». Из знаков препинания, используемых в именах, хоят запретить все, кроме дефиса.

Кроме этого, в Госдуме посчитали, что законопроект необходимо дополнить положением, при котором детям будет разрешено при рождении давать двойную фамилию – отца и матери, соединенную дефисом.

В случае одобрения законопроекта во втором чтении, соответствующие изменения будут внесены в Семейный кодекс и в закон об актах гражданского состояния в РФ.

Фото: иллюстрация

Источник: ИА «Город55»

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