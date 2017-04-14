Ставрополь снова получил звание лучшего города в России



«Мы убрали порядка 90% всех киосков, в пять раз стало меньше рекламы, но, безусловно, самый серьезный проект связан с озеленением города. Сегодня в городе более 12 тысяч гектаров лесов и скверов, и каждый год мы добавляем к этому массиву еще по несколько тысяч деревьев», — сказал Джатдоев.