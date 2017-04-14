Ставрополь снова получил звание лучшего города в России

Глава Ставрополя Андрей Джатдоев получил грамоту за победу в конкурсе на самое лучшее благоустроенное поселение от заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака.
Об этом сообщает корреспондент
По словам Джатдоева, в российском конкурсе приняли участие более 100 проектов, Ставрополь завоевал первое место в номинации «административный центр». Он отметил, что при оценке территорий комиссия учла динамику развития Ставрополя, вопросы озоления и благоустройства. По ним, заявил Джатдоев, в последнее время достигнуты значительные результаты.
«Мы убрали порядка 90% всех киосков, в пять раз стало меньше рекламы, но, безусловно, самый серьезный проект связан с озеленением города. Сегодня в городе более 12 тысяч гектаров лесов и скверов, и каждый год мы добавляем к этому массиву еще по несколько тысяч деревьев», — сказал Джатдоев.
По данным главы Ставрополя, в 2017 году администрация планирует высадить порядка 16 тысяч деревьев. Джатдоев сообщил, что в городе реализуется множество крупных соцпроектов, один из них — первая средняя школа с бассейном. В этом помогают средства из федеральных и региональных программ, личная поддержка губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.
Джатдоев отметил, что в Ставрополе за счет добровольных отчислений предприятий создан Фонд развития инфраструктуры, который участвует в финансировании значимых для муниципалитета проектов.