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Ставрополь снова получил звание лучшего города в России

14 апреля 2017, 22:45
Ставрополь снова получил звание лучшего города в России

Глава Ставрополя Андрей Джатдоев получил грамоту за победу в конкурсе на самое лучшее благоустроенное поселение от заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака.

Об этом сообщает корреспондент NewsTracker. В 2014 году Ставрополь также победил в данном конкурсе. Сегодня в Совете Федерации РФ состоялся совет по местному самоуправлению. Темой мероприятия стали проблемы благоустройства населенных пунктов и пути их решения. В рамках совета прошло награждение победителей.

По словам Джатдоева, в российском конкурсе приняли участие более 100 проектов, Ставрополь завоевал первое место в номинации «административный центр». Он отметил, что при оценке территорий комиссия учла динамику развития Ставрополя, вопросы озоления и благоустройства. По ним, заявил Джатдоев, в последнее время достигнуты значительные результаты.


«Мы убрали порядка 90% всех киосков, в пять раз стало меньше рекламы, но, безусловно, самый серьезный проект связан с озеленением города. Сегодня в городе более 12 тысяч гектаров лесов и скверов, и каждый год мы добавляем к этому массиву еще по несколько тысяч деревьев», — сказал Джатдоев.

По данным главы Ставрополя, в 2017 году администрация планирует высадить порядка 16 тысяч деревьев. Джатдоев сообщил, что в городе реализуется множество крупных соцпроектов, один из них — первая средняя школа с бассейном. В этом помогают средства из федеральных и региональных программ, личная поддержка губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.

Джатдоев отметил, что в Ставрополе за счет добровольных отчислений предприятий создан Фонд развития инфраструктуры, который участвует в финансировании значимых для муниципалитета проектов.

#Новости#Стройка#Город
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