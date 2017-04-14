Мужчина, изнасиловавший свою 14-летнюю племянницу, сядет на 8,5 лет

Установлено: летом 2016 года местный житель одного из сел района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина ударил 14-летнюю племянницу, которая пришла помочь его матери (своей бабушке), угрожая ей вилкой и применяя физическую силу, мужчина повалил девочку на диван, где совершил насильственный акт.