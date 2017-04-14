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Мужчина, изнасиловавший свою 14-летнюю племянницу, сядет на 8,5 лет

14 апреля 2017, 09:15
Приговор суда.

Доказательства, собранные следственными органами СУ СК РФ по Омской области, признаны судом достаточными для того, чтобы вынести обвинительный приговор 55-летнему жителю Большереченского района Омской области, который признан виновным в изнасиловании несовершеннолетней (п.«а» ч.3 ст.131 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено: летом 2016 года местный житель одного из сел района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина ударил 14-летнюю племянницу, которая пришла помочь его матери (своей бабушке), угрожая ей вилкой и применяя физическую силу, мужчина повалил девочку на диван, где совершил насильственный акт.

Правоохранительные органы узнали о случившемся происшествии только осенью 2016 года, когда девочка, не рассказывавшая об изнасиловании, была вынуждена обратиться за медицинской помощью.

Приговором суда 55-летнему мужчине назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Фото: иллюстрация


Источник: ИА «Город55»

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