СМИ: Администрация президента не формирует рейтинги глав регионов

В 2017 году рейтинг привлек внимание губернаторов. Главы регионов посчитали его согласованным с АП, в связи с тем, что привычного «Рейтинга эффективности губернаторов» не было. Рейтинг составлялся путем опроса экспертов (более 100 человек). Социологические исследования и данные статистики не используются. Во внимание принимаются экономические параметры, влияние федеральных политических групп, политическая устойчивость субъекта федерации. Кроме того, учитываются данные анализа аппаратных интриг и факторы внутригрупповой конкуренции.