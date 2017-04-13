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СМИ: Администрация президента не формирует рейтинги глав регионов

13 апреля 2017, 10:13
СМИ: Администрация президента не формирует рейтинги глав регионов

Администрация президента РФ (АП) не имеет отношения к рейтингу региональных руководителей, выложенному в журнале «Профиль», сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник в администрации главы государства.

- Администрация президента не занимается формированием рейтингов глав регионов на основе субъективных оценок, сообщил источник. Добавив, что АП не имеет отношения к рейтингу, опубликованному в журнале «Профиль».

«Кремлевский рейтинг» руководителей регионов РФ выпускался с 2009 года. Это коммерческий проект гендиректора Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова. Центр основан выходцами из Фонда эффективной политики.

В 2017 году рейтинг привлек внимание губернаторов. Главы регионов посчитали его согласованным с АП, в связи с тем, что привычного «Рейтинга эффективности губернаторов» не было. Рейтинг составлялся путем опроса экспертов (более 100 человек). Социологические исследования и данные статистики не используются. Во внимание принимаются экономические параметры, влияние федеральных политических групп, политическая устойчивость субъекта федерации. Кроме того, учитываются данные анализа аппаратных интриг и факторы внутригрупповой конкуренции.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"

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