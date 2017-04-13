Город55
ГлавноеВсе новости

Названы лучшие автомобили 2017 года

13 апреля 2017, 08:29
Итоги конкурса World Car of the Year.

В рамках стартовавшего в Нью-Йорке автосалона были подведены итоги престижного конкурса World Car of the Year, где осуществлялся выбор лучших автомобилей в различных категориях.

Победителем в главной номинации «Автомобиль года» стал кроссовер Jaguar F-Pace, опередив Volkswagen Tiguan и Audi Q5. Кроме того, стоит отметить, что в топ-10 вошло сразу 8 автомобилей сегмента SUV, сообщает AutoExpress.


Кроссовер Jaguar F-Pace также стал первым в номинации «Дизайн года», оставив позади такие машины как Mercedes S-Class и Toyota C-HR.

Тем не менее, Mercedes и Toyota не остались без титулов. Немецкая компания с E-Class победила в номинации «Премиальный автомобиль», опередив BMW 5-Series и Volvo S90/V90. Японский автопроизводитель с Prius стал обладателем приза «Зеленый автомобиль», обойдя Chevrolet Bolt и Tesla Model X.


Porsche 718 Boxster/Cayman признан «Спорткаром года», победив Audi R8 Spider и McLaren 570S. Кроме того, впервые выбирался «Городской автомобиль года», в этой номинации первым стал BMW i3, опередивший Citroen C3 и Suzuki Ignis.


Фото: иллюстрация


Источник: ИА «Город55»

#Новости#Авто#Общество
Подпишитесь
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
В Омске начнут оглашать приговор по уголовному делу об обрушении казармы ВДВ
Сегодня, 10:20
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20