Названы лучшие автомобили 2017 года

В рамках стартовавшего в Нью-Йорке автосалона были подведены итоги престижного конкурса World Car of the Year, где осуществлялся выбор лучших автомобилей в различных категориях.
Победителем в главной номинации «Автомобиль года» стал кроссовер Jaguar F-Pace, опередив Volkswagen Tiguan и Audi Q5. Кроме того, стоит отметить, что в топ-10 вошло сразу 8 автомобилей сегмента SUV, сообщает AutoExpress.
Кроссовер Jaguar F-Pace также стал первым в номинации «Дизайн года», оставив позади такие машины как Mercedes S-Class и Toyota C-HR.
Тем не менее, Mercedes и Toyota не остались без титулов. Немецкая компания с E-Class победила в номинации «Премиальный автомобиль», опередив BMW 5-Series и Volvo S90/V90. Японский автопроизводитель с Prius стал обладателем приза «Зеленый автомобиль», обойдя Chevrolet Bolt и Tesla Model X.
Porsche 718 Boxster/Cayman признан «Спорткаром года», победив Audi R8 Spider и McLaren 570S. Кроме того, впервые выбирался «Городской автомобиль года», в этой номинации первым стал BMW i3, опередивший Citroen C3 и Suzuki Ignis.
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Источник: ИА «Город55»