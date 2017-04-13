Названы лучшие автомобили 2017 года

Тем не менее, Mercedes и Toyota не остались без титулов. Немецкая компания с E-Class победила в номинации «Премиальный автомобиль», опередив BMW 5-Series и Volvo S90/V90. Японский автопроизводитель с Prius стал обладателем приза «Зеленый автомобиль», обойдя Chevrolet Bolt и Tesla Model X.