Форвард Авангарда стал лучшим игроком

Сегодня, 13 апреля, на официальных сайтах «Авангарда» и «Омских Ястребов» завершились голосование, в которых болельщики определяли лучшего игрока минувшего сезона в составе команд.
В составе омского «Авангарда» со значительным отрывом лучшим игроком сезона был выбран Николай Лемтюгов, за него отдали голоса более 50% болельщиков. На счету 31-летнего форварда 22 гола и 18 результативных передач в 64 матчах. С точки зрения результативности минувший сезон стал лучшим в карьере нападающего.
Лучшим игроком сезона в составе «Омских Ястребов» стал Антон Ковалев, набравший 42,4% голосов. На второй позиции расположился Артем Манукян (28,4%), который установил рекорд результативности в МХЛ.
Победители получат Приз имени Леонида Киселева на торжественной церемонии, которая состоится на «Арене Омск» 15 апреля в 15:00.
Напомним, «Авангард» выбил из розыгрыша плей-офф на стадии четвертьфинала, уступив казанскому «Ак Барсу». В настоящее время в финале Кубка Гагарина СКА ведет в серии с магнитогорским «Металлургом» со счетом 2-1.
Фото: hawk.ru
Источник: ИА «Город55»