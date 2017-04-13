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Форвард Авангарда стал лучшим игроком

13 апреля 2017, 14:12
Итоги сезона.

Сегодня, 13 апреля, на официальных сайтах «Авангарда» и «Омских Ястребов» завершились голосование, в которых болельщики определяли лучшего игрока минувшего сезона в составе команд.

В составе омского «Авангарда» со значительным отрывом лучшим игроком сезона был выбран Николай Лемтюгов, за него отдали голоса более 50% болельщиков. На счету 31-летнего форварда 22 гола и 18 результативных передач в 64 матчах. С точки зрения результативности минувший сезон стал лучшим в карьере нападающего.

Лучшим игроком сезона в составе «Омских Ястребов» стал Антон Ковалев, набравший 42,4% голосов. На второй позиции расположился Артем Манукян (28,4%), который установил рекорд результативности в МХЛ.

Победители получат Приз имени Леонида Киселева на торжественной церемонии, которая состоится на «Арене Омск» 15 апреля в 15:00.

Напомним, «Авангард» выбил из розыгрыша плей-офф на стадии четвертьфинала, уступив казанскому «Ак Барсу». В настоящее время в финале Кубка Гагарина СКА ведет в серии с магнитогорским «Металлургом» со счетом 2-1.

Фото: hawk.ru


Источник: ИА «Город55»

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