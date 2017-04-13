Форвард Авангарда стал лучшим игроком

В составе омского «Авангарда» со значительным отрывом лучшим игроком сезона был выбран Николай Лемтюгов, за него отдали голоса более 50% болельщиков. На счету 31-летнего форварда 22 гола и 18 результативных передач в 64 матчах. С точки зрения результативности минувший сезон стал лучшим в карьере нападающего.