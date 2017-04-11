Ведущий форвард Авангарда завершил переговоры с НХЛ

Нападающий омского «Авангарда» Антон Бурдасов отказался от идеи переезда за океан в связи с решением НХЛ запретить хоккеистам, выступающем в лиге, учувствовать в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, сообщает
В минувшем сезон 25-летний воспитанник челябинского хоккея провел за «Авангард» 46 матчей, отметившись 21 заброшенной шайбой и 10 голевыми передачами при показателе полезности «+14». Антон Бурдасов является победителем Кубка Гагарина в составе СКА, а также обладателем титула чемпиона мира среди молодежи 2011 года.
Информацию о решении Антона Бурдасова отказаться от перехода в НХЛ изданию подтвердил агент игрока Шуми Бабаев, который заявил, что переговоры велись, но форвард вынужден остаться в КХЛ ради возможности принять участие в Олимпиаде-2018.
При этом, по словам Шуми Бабаева, отметил, что, несмотря на принятое НХЛ решение по Олимпиаде-2018, массового оттока российских игроков из-за океана ждать не стоит.
Фото: hawk.ru
Источник: ИА «Город55»