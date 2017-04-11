Ведущий форвард Авангарда завершил переговоры с НХЛ

В минувшем сезон 25-летний воспитанник челябинского хоккея провел за «Авангард» 46 матчей, отметившись 21 заброшенной шайбой и 10 голевыми передачами при показателе полезности «+14». Антон Бурдасов является победителем Кубка Гагарина в составе СКА, а также обладателем титула чемпиона мира среди молодежи 2011 года.