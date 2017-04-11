О подъеме воды на Иртыше до 2 метров предупреждают омские синоптики

Сегодня, 11 апреля, в Омске прошла пресс-конференция, посвященная паводковой ситуации в регионе. По словам главы Обь-Иртышского УГМС Наталии Криворучко, уровень воды может достигать критических отметок в шести пунктах Омской области. Среди населенных пунктов, где «прогнозная величина достигает критического значения», названы Черлак, Тара, Тевриз, Усть-Ишим, Муромцево, Васис.
«Проанализировав все данные, на реках Иртыш, Омь, Шиш, Ишим мы ждем уровней, в основном, выше нормы – от 50 сантиметров до 1,3 метра. На некоторых реках ждем, что максимальный подъем превысит уровень на 1,9 метра, а это достаточно приличное отклонение. По вскрытию сроки ожидаем близкие к многолетним датам и ждем, что Иртыш будет вскрываться с 13 по 26 апреля. На реках Омь и Тара вскрытие ждем с 11 по 21 апреля», - говорит Криворучко.
По ее словам, сейчас идет второй месяц календарной весны, а «климатическая» весна началась в нашем регионе лишь недавно:
«Шестого апреля у нас произошел переход через 0 градусов среднесуточной температуры – это в северных районах области – и седьмого апреля на остальной территории. Это точка отчета, когда осуществляется переход через ноль градусов, мы говорим, что у нас в области наступила весна».
Омские синоптики ждут, что по температуре апрель будет около нормы, осадков на территории Омской области спрогнозировано больше нормы. По Омску – 95% от нормы. Несмотря на то, что март по ощущениям казался жестким, а весна – затяжной, средние характеристики получились от 1,5 градусов выше нормы.
«Уже наступила весна, и те температуры, которые мы наблюдаем, идут около нормы. Первая декада была даже немножко ниже нормы. То, что сейчас тепло – не аномалия, сейчас уже должны быть такие температуры», отмечает Криворучко.
На севере области весна наступила на неделю раньше многолетних дат, в южных районах – на один-два дня раньше. Естественно, с наступлением весны начинаются все остальные весенние процессы:
«К весне готовится и река, наша главная водная артерия – Иртыш. У нас на Иртыше много гидрологических постов. Мы проводим замеры ежедневно, два раза в сутки. Когда наступает такой период, важный, критический, когда нужно наблюдать в более учащенном режиме за происходящими на реке явлениями. Мы, конечно, это делаем. И четыре раза измеряем, и шесть раз. Все зависит от обстановки», комментирует Криворучко.
Наиболее сильный рост уровня воды отмечается в южных районах, начиная от Татарки, Черлака. Менее интенсивно уровни растут на севере области. В Карташово и Таре они даже приостановились. Интенсивность роста – от одного до восьми сантиметров на территории всей Омской области на реке Иртыш. В малых – до 11 сантиметров.
«В Омске, за счет этой большой промоины, несколько дней происходило падение уровней, и только сегодня оно приостановилось. Мы ждем, что с завтрашнего дня у нас постепенно тоже уровни начнут расти. В целом, многое зависело от характера марта. Если бы в марте было интенсивное снеготаяние, было бы резкое потепление, - неприятностей у нас было бы много. Но все с погодой сложилось так, что у нас эти процессы оказались длительными, и это благоприятно. Днем, даже при положительных температурах, когда происходило снеготаяние, появлялась вода, в ночные часы температура опускалась до отрицательной, и все замерзало. Процесс вымерзания, выветривания, вымораживания – постепенно снег уходил», заключает Криворучко.
По ее словам на юге области снег разрушается, и уже есть районы, где снега вообще нет: «Сейчас идет хорошее разрушение снежного покрова». Несмотря на приличные запасы воды в снеге, он будет уходить постепенно, благодаря теплому периоду, утверждают специалисты.
Источник: "Город55"