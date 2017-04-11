О подъеме воды на Иртыше до 2 метров предупреждают омские синоптики

«В Омске, за счет этой большой промоины, несколько дней происходило падение уровней, и только сегодня оно приостановилось. Мы ждем, что с завтрашнего дня у нас постепенно тоже уровни начнут расти. В целом, многое зависело от характера марта. Если бы в марте было интенсивное снеготаяние, было бы резкое потепление, - неприятностей у нас было бы много. Но все с погодой сложилось так, что у нас эти процессы оказались длительными, и это благоприятно. Днем, даже при положительных температурах, когда происходило снеготаяние, появлялась вода, в ночные часы температура опускалась до отрицательной, и все замерзало. Процесс вымерзания, выветривания, вымораживания – постепенно снег уходил», заключает Криворучко.