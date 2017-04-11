Мужчина утонул в озере под Омском, работают следователи

Омские следственные органы назначили доследственную проверку по факту гибели человека на водоеме, сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.
Предварительно: 47-летний житель Большереченского района утром 10 апреля отправился на рыбалку. Позже он провалился под лед и утонул в озере Яланкуль. Отмечается, что тело погибшего извлечено из воды.
Результатом проведения проверки станет принятие процессуального решения.
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Омские спасатели обращаются ко всем жителям региона с напоминанием о том, что весенний лед стал опасным. «Сейчас пребывание на весеннем льду становится не просто небезопасным, а опасным для жизни», - отмечают в профильном ведомстве.
В настоящее время спасатели усиленно проводят профилактические мероприятия по недопущению происшествий на водных объектах, беседуют с рыбаками, раздают памятки. Главное управление МЧС России по Омской области призывает рыбаков проявить сознательность и не выходить на весенний лед, подвергая свою жизнь опасности.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"