Город55
ГлавноеВсе новости

Маленькому кораблю – большое плавание!

11 апреля 2017, 09:12
Маленькому кораблю – большое плавание!

Выпускной в детском саду – самый волнительный и незабываемый праздник не только для родителей, но и для выпускников.

Позади пять лет беззаботной жизни, впереди – новая, увлекательная и неизведанная жизнь…

Выпускной праздник в детском саду оставляет после себя много радостных и трогательных моментов. Все: и торжественная, и развлекательная части требует основательной разработки и подготовки.

Детский город ЧАДОГРАД готов сделать ваш праздник незабываемым и уникальным!

Ни одно путешествие не может обойтись без захватывающих приключений, храбрых героев и побежденных злодеев. На этот раз мы приглашаем юных отважных путешественников отправиться в плавание – плавание во взрослую жизнь. А отправятся в плавание юные первооткрыватели на корабле под названием «Выпуск-2017». Но получится так, что корабль окажется во власти пиратов, и детям придется навсегда остаться маленькими. Но кто, если не самые умные и любознательные, придумают план спасения??


Зная, что пираты – народ азартный, маленькие пленники во главе со своим капитаном, придумывают им различные игры и конкурсы в обмен на свободу: битва медузами (воздушные шары), сражение с морской пеной (мыльные пузыри), танцевальное сражение, сражение со стихией (шторм) и поиск сокровищ.

Во время игровой суеты детям откроют сундук с сокровищами, где они найдут дипломы со своими именами. В это время все пираты осознают, что на самом деле – они тоже добрые и веселые люди, и хотят вместе с юными первооткрывателями отправиться в плавание, но перед этим предлагают всем-всем потанцевать на мыльной дискотеке.

Вот такую удивительную программу мы готовы предложить вам и вашим детям, чтобы выпускной стал поистине запоминающимся событием для каждого из них!!

Стартует программа для выпускных праздников дошкольников с 18 мая и продлится до 31 мая. Продолжительность программы – 1 час, стоимость 400 рублей с человека. Подробности и заявки принимаются по телефону: 89059414679.

До новых встреч в ЧАДОГРАДЕ!

МЕГА, бульвар Архитекторов, 35 (галерея ИKEA)
тел. 8 (3812) 297-888
omsk.chadograd.ru
vk.com/chadograd_omsk


Источник: ИА «Город55»

На правах рекламы

#Новости#Реклама#Афиша#Общество
Подпишитесь
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
В Омске начнут оглашать приговор по уголовному делу об обрушении казармы ВДВ
Сегодня, 10:20
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20