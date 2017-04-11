Маленькому кораблю – большое плавание!

Ни одно путешествие не может обойтись без захватывающих приключений, храбрых героев и побежденных злодеев. На этот раз мы приглашаем юных отважных путешественников отправиться в плавание – плавание во взрослую жизнь. А отправятся в плавание юные первооткрыватели на корабле под названием «Выпуск-2017». Но получится так, что корабль окажется во власти пиратов, и детям придется навсегда остаться маленькими. Но кто, если не самые умные и любознательные, придумают план спасения??