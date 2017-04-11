Маленькому кораблю – большое плавание!

Выпускной в детском саду – самый волнительный и незабываемый праздник не только для родителей, но и для выпускников.
Позади пять лет беззаботной жизни, впереди – новая, увлекательная и неизведанная жизнь…
Выпускной праздник в детском саду оставляет после себя много радостных и трогательных моментов. Все: и торжественная, и развлекательная части требует основательной разработки и подготовки.
Детский город ЧАДОГРАД готов сделать ваш праздник незабываемым и уникальным!
Ни одно путешествие не может обойтись без захватывающих приключений, храбрых героев и побежденных злодеев. На этот раз мы приглашаем юных отважных путешественников отправиться в плавание – плавание во взрослую жизнь. А отправятся в плавание юные первооткрыватели на корабле под названием «Выпуск-2017». Но получится так, что корабль окажется во власти пиратов, и детям придется навсегда остаться маленькими. Но кто, если не самые умные и любознательные, придумают план спасения??
Зная, что пираты – народ азартный, маленькие пленники во главе со своим капитаном, придумывают им различные игры и конкурсы в обмен на свободу: битва медузами (воздушные шары), сражение с морской пеной (мыльные пузыри), танцевальное сражение, сражение со стихией (шторм) и поиск сокровищ.
Во время игровой суеты детям откроют сундук с сокровищами, где они найдут дипломы со своими именами. В это время все пираты осознают, что на самом деле – они тоже добрые и веселые люди, и хотят вместе с юными первооткрывателями отправиться в плавание, но перед этим предлагают всем-всем потанцевать на мыльной дискотеке.
Вот такую удивительную программу мы готовы предложить вам и вашим детям, чтобы выпускной стал поистине запоминающимся событием для каждого из них!!
Стартует программа для выпускных праздников дошкольников с 18 мая и продлится до 31 мая. Продолжительность программы – 1 час, стоимость 400 рублей с человека. Подробности и заявки принимаются по телефону: 89059414679.
До новых встреч в ЧАДОГРАДЕ!
МЕГА, бульвар Архитекторов, 35 (галерея ИKEA)
тел. 8 (3812) 297-888
vk.com/chadograd_omsk
Источник: ИА «Город55»
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