Гребенщиков может не стать будущим мэром Омска из-за болезни

- Решение такое, что комиссия тогда не рассматривает эту кандидатуру. Он не прошел полностью всю процедуру. Я сейчас с юристами проговорил, даже в случае болезни, исключения нет, - отметил председатель отборочной комиссии по выборам мэра Омска Сергей Тодоров.