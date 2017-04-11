Город55
ГлавноеВсе новости

Гребенщиков может не стать будущим мэром Омска из-за болезни

11 апреля 2017, 16:55
Избирательный регламент.

Ключевой кандидат на должность мэра Омска Станислав Гребенщиков может досрочно сойти с дистанции предвыборного марафона.

Напомним, сегодня после обеда стало известно, что Станислав Гребенщиков прямо с рабочего места госпитализирован в одну из омских больниц. В настоящее время он проходит обследование.

Между тем, 14 апреля стартует очередной этап процедуры отбора на должность главы Омска –собеседование. Утвержденный Горсоветом регламент, подразумевает личное присутствие кандидата на встрече с членами отборочной комиссии. В случае отсутствия кандидата, даже по уважительной причине, к примеру, по болезни, претендент автоматически снимается с предвыборной гонки.

- Решение такое, что комиссия тогда не рассматривает эту кандидатуру. Он не прошел полностью всю процедуру. Я сейчас с юристами проговорил, даже в случае болезни, исключения нет, - отметил председатель отборочной комиссии по выборам мэра Омска Сергей Тодоров.


Фото: omskportal.ru
Источник: ИА "Город55"

#Новости#Главное#Город#Политика
Подпишитесь
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
В Омске начнут оглашать приговор по уголовному делу об обрушении казармы ВДВ
Сегодня, 10:20
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20