Гребенщиков может не стать будущим мэром Омска из-за болезни

Ключевой кандидат на должность мэра Омска Станислав Гребенщиков может досрочно сойти с дистанции предвыборного марафона.
Напомним, сегодня после обеда стало известно, что Станислав Гребенщиков прямо
Между тем, 14 апреля стартует очередной этап процедуры отбора на должность главы Омска –собеседование. Утвержденный Горсоветом регламент, подразумевает личное присутствие кандидата на встрече с членами отборочной комиссии. В случае отсутствия кандидата, даже по уважительной причине, к примеру, по болезни, претендент автоматически снимается с предвыборной гонки.
- Решение такое, что комиссия тогда не рассматривает эту кандидатуру. Он не прошел полностью всю процедуру. Я сейчас с юристами проговорил, даже в случае болезни, исключения нет, - отметил председатель отборочной комиссии по выборам мэра Омска Сергей Тодоров.
Фото: omskportal.ru
Источник: ИА "Город55"