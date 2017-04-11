День рождения — отличный праздник!

Совсем скоро, 16 апреля, аквапарк «АКВАРИО» будет отмечать свой день рождения: 2 года со дня открытия.
В честь этого события подготовлена специальная праздничная программа (0+), будет много гостей, шоу, танцев, конкурсов и развлечений.
А накануне мы решили собрать ТОП-10 интересных цифр и фактов об омском аквапарке.
1. Аквапарк «АкваРио», построенный в 2014 году в Омске был одним из первых за Уралом развлекательно-оздоровительным комплексом и стал уникальным центром досуга, который привлекает посетителей из всех районов города и области.
2. Его общая площадь - 9 тысяч квадратных метров. Проходная способность в течение дня - около 5 тысяч посетителей.
3. Всего в «АкваРио» более 80 водных аттракционов и сооружений вместе с гидромассажными подводными струями и гейзерами. Волновой бассейн с переменным уровнем, в котором с помощью насосов создают волнение с высотой волн до 1 метра.
4. В аквапарке 7 водных горок. Самые высокие из них - «Свободное падение» и «Ракета-Петля» - 16.6 метров, а самая длинная трасса у горки «Бодислайд» - 84.56 метра, наиболее короткое время спуска: 6.13 секунд у «Многополосной» горки, быстрее всех можно разогнаться на «Компактслайд» за 2.5 м/с.и Самое длительный спуск - подъем в течение 40 секунд на горке «Волна», а из «Космической дыры », можно улететь в бассейн, глубиной 1.8 метра.
5. В «АкваРио» серьезная система водоподготовки. 286 насосов обеспечивают чистоту воды в аквапарке. В бассейнах полный оборот воды перекачивается через систему очистки каждые 25 минут, в волновом бассейне – через 3 часа. Общий объем непрерывного перекачивания воды составляет 385 кубических метров в час, что равняется наполнению бытовой ванны за 1.5 секунды.
6. 16 вентиляционных установок обеспечивают в разных зонах аквапарка постоянный приток свежего воздуха. Их суммарная производительность равняется 50 тысячам кубометров с час, это около 1 тысячи кубических метров с секунду.
7. Температурный режим в Акварио поддерживается автоматически и в разных группах варьируется от 28 до 37 градусов.
8. Большая детская зона с бассейном глубиной всего 50 сантиметров и шикарная детская комната в аквапарке позволяет организовать вместе с аниматорами безопасный и веселый досуг малышей не только в воде, но и а помещении. Мокрое кафе, мини бар с прохладительными напитками, детские игровые поля и горки позволяют доставить максимальное удовольствие, как детям, так и взрослым.
9. Для особых ценителей отдыха для души и тела в «АКВАРИО» есть уникальный комплекс СПА. Лежаки с подогревом, хамам со звездным небом, финская, русская сауна, джакузи и традиционная купель.
10. В аквапарке 7 бассейнов, только гидромассажей вместе с джакузи 25 штук, а это около 1 тысячи квадратных метров зеркала воды. Общая площадь аквазоны в аквапарке - 3.5 тысячи кв. метров.
Приглашаем отметить день рождения вместе, в программе:
Интерактивные площадки от друзей и партнеров: СТС медиа, Заоотдых, ДРЦ Улыбка, КЗО «Сказка», Вавилон, СК «Азарт», Федерация флорбола и TM «Keeper», энергетические напитки XS, зажигательная программа, поздравления и подарки1.
Акварио Kids
12:00 - мастер-класс «Твистинг»
13:00 - СМУРФО поздравление. Веселые жители Смурфо деревни поздравят Аква Рио с днем рождения. Всем посетителям Аква Kids осмурфенные подарки.
15:00 - открытка для Акварио
15:30 - Морозное поздравление. Эльза из мультфильма «Холодное сердце» приглашает в заснеженное путешествие. Вместе слепим друга- Олафа,преодолеем все преграды и растопим морозные чары.
17:00 - Капитошка
18:00 - ЧУДЕСНОЕ поздравление. Алиса и Шляпник приглашают в «Страну чудес». Вас ожидает большой торт из конфет и шоу мыльных пузырей.
с 13:00 до 19:00 - Аквагрим
Аквазона
11:00 - Аквааэробика
14:00 - 20:00 - Aloha party2 (ведущий Лисбан Пенья Баро)
15:00 - Зажигательная зумба
Яркие спецэффекты, волшебная русалка, зажигательные ритмы и самые крутые горки!
Приглашаем всех! Будет жарко!
Завертяева, 5
Тел. 404-554
1 Информация об организаторе, правилах проведения, количестве подарков, месте и порядке их получения — по тел. 404-554.
2 Алоха вечеринка
Источник: ИА «Город55»
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