День рождения — отличный праздник!

4. В аквапарке 7 водных горок. Самые высокие из них - «Свободное падение» и «Ракета-Петля» - 16.6 метров, а самая длинная трасса у горки «Бодислайд» - 84.56 метра, наиболее короткое время спуска: 6.13 секунд у «Многополосной» горки, быстрее всех можно разогнаться на «Компактслайд» за 2.5 м/с.и Самое длительный спуск - подъем в течение 40 секунд на горке «Волна», а из «Космической дыры », можно улететь в бассейн, глубиной 1.8 метра.