Tele2 создает формулу идеального мобильного оператора

К линейке новых тарифов и несгораемым минутам и гигабайтам интернета в Tele2 добавился скоростной интернет. 6 апреля в монобаре «Одно Вино» о запуске 4G сообщили представители омского и федерального Tele2.
Это высокоскоростной мобильный интернет, доступный на территории Омска и в пригородах. В городе обеспечено 100-процентное покрытие, на территории области - сеть доступна 58% жителей.
В начале 2017 года 4G был доступен в самых популярных местах города - так оператор спрогнозировал поведение пользователей и учел их потребности к моменту официального запуска:
«Если в феврале через сеть 4G прошло около 2,5% от общего трафика мобильного интернета, то уже в марте на сеть четвертого поколения пришлось около 10% общего интернет-трафика. Трафик продолжает расти, ежемесячно на 20%», — говорит Олег Гильбурд, директор омского филиала Tele2.
4G работает в Омске в частотном диапазоне 1800 МГц, что обеспечивает широкое покрытие и высокую скорость передачи данных. Для сравнения: средняя скорость загрузки данных на абонента в 4G в 6,8 раз выше, чем в сети 3G.
«Если кто-то не может поймать сигнал, это не значит, что станцию мы там не построили. Вы знаете, что в городской застройке существуют мертвые зоны - физику не обманешь. На сегодня максимальная скорость загрузки данных, которой мы достигли, составляет 75 Мбит/с. На нее влияют количество абонентов, расстояние от станции… Здесь мы исходили из максимального баланса скорости и покрытия», – добавляет Гильбурд.
На период запуска компания активно меняет SIM-карты пользователей на новые с поддержкой 4G. Проверить, поддерживает ли SIM-карта новую технологию, можно с помощью запроса *156#. Если нет – её можно поменять в салоне связи Tele2. Для использования высокоскоростного интернета нужен смартфон с поддержкой LTE. На стоимость услуг 4G не повлияет.
«Поскольку мы позже остальных операторов заходили в регион с 3G и 4G, у нас - новейшая сеть, новейшие технологии. По возврату инвестиций в рамках компании Омск - первый в России», — заключает Гильбурд.
Директор по операциям Tele2 Дмитрий Лопатухин отмечает, компания Tele2 всегда была «дискаунтером», дающим самое дешевое предложение, но сейчас пришло время меняться.
«Сейчас низкие цены остаются частью нашей идеологии, но мы понимаем, что должны дать нечто большее. Мы - оператор услуг для тех, кто не хочет переплачивать. Хотим стать оператором стиля жизни, который позволяет нашему клиенту не думать о том, что у него происходит с сотовой связью».
Каким в Tele2 видят современного абонента? Он не готов переплачивать, ожидает, что все просто и удобно:
«Многим абонентам не хочется заморачиваться, влезать в детали и тратить время на распознавание особенностей мобильной связи. Сейчас абоненты лояльны к своему оператору скорее по привычке, воспринимают связь как базовую услугу, как воду и электричество», — добавляет Лопатухин.
Но Tele2 организует проекты, которые действительно повышают лояльность абонентов. Так, сейчас в Tele2 есть интересная опция «Переноса остатков»:
«Мы тот ресторан, который каждый раз бережно заворачивает то, что вы не доели, и отдает вам с собой. Остатки пакетов минут, гигабайтов, SMS переносятся на следующий месяц и расходуются первыми. Потом начинается новый пакет», – поясняет Дмитрий Лопатухин.
Еще одна важная вещь для абонентов - пакет минут на звонки другим мобильным операторам не расходуется внутри сети. Для этого у Лопатухина есть еще одно «гастрономическое» сравнение:
«Представьте на секунду, что вас пригласили в бар с бесплатной кока-колой. Приходите, садитесь, берете большой бокал и пьете. При этом видите, как с каждым глотком колы в соседнем бокале уменьшается количество другого напитка, за который вы заплатили. Так это работает сейчас у некоторых операторов: делаете внутрисетевой звонок, а он уменьшает общее количество минут в купленном вами пакете. Что делают наши новые тарифные планы? Звонки внутри сети не уменьшают пакет минут на разговоры с другими операторами».
В подтверждение того, что в компании активно занимаются созданием формулы идеального мобильного оператора, перед пресс-конференцией Tele2 развернули целую научную лабораторию. Так, скорость ответов на вопросы клиентов сравнили с реакцией жидкого азота и горячей воды: азот, в семь раз увеличиваясь в размере, превращается в газ - за считанные секунды. Самым смелым наглядно показали, как могут сгорать минуты и гигабайты на телефонах омичей, - в то время как новые тарифы Tele2 сберегают неизрасходованные минуты и гигабайты.
*ООО «Т2 Мобайл», Лицензия №137659 от 27 января 2016 г. на оказание услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа.
Источник: ИА «Город55»
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