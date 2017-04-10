Tele2 создает формулу идеального мобильного оператора

«Представьте на секунду, что вас пригласили в бар с бесплатной кока-колой. Приходите, садитесь, берете большой бокал и пьете. При этом видите, как с каждым глотком колы в соседнем бокале уменьшается количество другого напитка, за который вы заплатили. Так это работает сейчас у некоторых операторов: делаете внутрисетевой звонок, а он уменьшает общее количество минут в купленном вами пакете. Что делают наши новые тарифные планы? Звонки внутри сети не уменьшают пакет минут на разговоры с другими операторами».



В подтверждение того, что в компании активно занимаются созданием формулы идеального мобильного оператора, перед пресс-конференцией Tele2 развернули целую научную лабораторию. Так, скорость ответов на вопросы клиентов сравнили с реакцией жидкого азота и горячей воды: азот, в семь раз увеличиваясь в размере, превращается в газ - за считанные секунды. Самым смелым наглядно показали, как могут сгорать минуты и гигабайты на телефонах омичей, - в то время как новые тарифы Tele2 сберегают неизрасходованные минуты и гигабайты.