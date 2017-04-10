Политиков Омска назвали импотентами

Сегодня, 10 апреля, на экстренной пресс-конференции омских либерал-демократов, посвященной грядущим выборам мэра, представители партии выступили с рядом громких заявлений. 27-летний кандидат в мэры Омска, депутат областного Заксобрания Антон Берендеев заявил, что сложившийся формат избирательного процесса ставит под сомнение результаты выборов.
«Как известно, партия ЛДПР в Омске выступает за прямые выборы мэра. Мы это не раз заявляли и на заседаниях городского совета, и на комитетах, и голосовали, в том числе, по изменению устава против, когда принималось это решение. Нынешняя форма нас в принципе не устраивает», утверждает Берендеев.
Политик ссылается на 131 Федеральный закон, где «четко закреплено, что конкурсная комиссия должна определить не менее двух кандидатов»:
«У нас в городе, складывается такое ощущение, все взаимосвязано на двух конкретных людях. Мы прекрасно знаем, о ком идет речь. Эти кандидатуры обсуждаются в высоких кабинетах – просторных, красивых, удобных, - превращая выборы в фарс. Мой тезис звучит так: комиссию по отбору кандидатур на должность мэра уже можно распустить: решение принято.
Вообще, смысл в этой комиссии? По факту, они должны были только проверить документы на соответствие всем требованиям и передать на согласование депутатам Городского совета. При этом конкурсный отбор, как я считаю, могли бы провести сами депутаты Горсовета, в формате публичных слушаний. Почему нет? Пришли, кто заинтересован в прослушивании программ, послушали и решили. А так… Депутатов, не хочу сказать грубо, делают политическими импотентами, лишая их права выбора».
Берендеев указал на Алексея Ложкина, представляющего ЛДПР в Городском совете:
«Вот сидит мой коллега по Городскому совету. Почему его лишают возможности реализовать право голоса за своего кандидата? Я прекрасно понимаю, что если я не прохожу комиссию, фракция не видит ни одной кандидатуры кроме меня», заключает Антон Берендеев.
По его мнению, если не будет тайного закрытого голосования, результаты выборов очевидны:
«Если не будет тайного закрытого голосования, результаты будут очевидными. Некоторые депутаты, к сожалению, зависимы от определенных структур, на некоторых, возможно, будет оказано давление. Поэтому мы выступаем – Алексей Николаевич уже подготовил поправки – за тайное голосование».
На вопрос, почему Берендеев все же участвует в выборах в качестве кандидата, он отвечает однозначно:
«У меня есть решение партии. Я не имею права отказываться. Владимир Вольфович доверил мне идти до конца, и я буду бороться. Если были бы прямые выборы мэра, у нас было бы больше шансов, нежели при такой системе».
Депутат Алексей Ложкин поддерживает Берендеева:
«При такой системе попасть в финальную часть практически невозможно. …У Антона, скорее всего, будет один голос. Даже на стадии технического заседания (мы второй тур заканчиваем), многие депутаты и члены комиссии голосовали против кандидатов при наличии всего пакета документов. Уже есть предвзятость.
…Дело в том, что у нас по уставу не прописана процедура выборов мэра. Прописана процедура выбора председателя, заместителя, а мэр у нас определяется каким-то решением, каким-то положением… Он что, не должностное, не выборное лицо? Он заранее ставится в унизительную позицию по отношению к председателю.
Я внес эти поправки в устав; депутаты меня не поддерживают. Я буду вносить поправки повторно, 19 апреля. Мэр должен избираться тайным голосованием. Почему? Я объясню. Самая большая фракция у нас – Единая Россия. По сегодняшнему положению, необходим 21 голос, чтобы выбрать мэра. Если открытое голосование, то мы понимаем, что будет четкое указание, за кого голосовать – за фаворита губернатора. Не все депутаты «Единой России» хотят голосовать за данного кандидата. Тайное голосование даст им возможность сделать другой выбор – объективный, сославшись на свое мнение, на мнение избирателей».
Ложкин требует допустить к выборам всех кандидатов, которые пройдут конкурсный отбор на третьем этапе (собеседование):
«Пусть все 17, кто у нас есть, идут в Горсовет. Демократия же, мы всех допускаем. Конкурсная комиссия должна, в принципе, только отследить: есть документы, есть программа – и все, человек может участвовать в выборах».
«Основная наша позиция – вернуть прямые выборы мэра, - настаивает Антон Берендеев. - Идет ущемление кандидатов от парламентских партий. Я уже не говорю о людях, которые заявились в свободном порядке. Мы пытаемся, чтобы это озвучили в Госдуме, чтобы об этом узнали первые лица государства».
Алексей Ложкин также допускает, что 19 апреля выборы мэра Омска все же не состоятся:
«Если оппозиционные партии проявят политическую зрелость и выразят свое мнение… Мы можем просто бойкотировать эти выборы. Для того, чтобы они прошли, необходимо две трети состава списка депутатов, это 27 депутатов. На сегодня у нас 37 депутатов, из них 22 относятся к «Единой России». Если остальные фракции объединятся и покинут зал заседания, то 19 числа выборы не состоятся. Это будет политическая воля, бойкот ненародным выборам. Это будет крайняя мера».
Источник: "Город55"