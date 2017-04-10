Политиков Омска назвали импотентами

«Пусть все 17, кто у нас есть, идут в Горсовет. Демократия же, мы всех допускаем. Конкурсная комиссия должна, в принципе, только отследить: есть документы, есть программа – и все, человек может участвовать в выборах».



«Основная наша позиция – вернуть прямые выборы мэра, - настаивает Антон Берендеев. - Идет ущемление кандидатов от парламентских партий. Я уже не говорю о людях, которые заявились в свободном порядке. Мы пытаемся, чтобы это озвучили в Госдуме, чтобы об этом узнали первые лица государства».