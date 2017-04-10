ПДД на перекрестках в России изменят, приведя их к нормам ЕС

Поручение разработать ряд поправок в ПДД, которые приблизят российские правила дорожного движения к общеевропейским стандартам, Минтрансу и МВД дал первый вице-премьер Игорь Шувалов. В первую очередь это касается правил проезда перекрестков с круговым движением, сообщает «
Издание отмечает, что данную задачу Шувалов поставил перед вeдомствами по итогам совещания, касавшегося безопасности дорожного движения. Первоочередным вопросом является правило проезда перекрестка с круговым движением. На сегодняшний день в России данная норма варьируется (уступать дорогу могут как въезжающие на круг, так и движущиеся по нему), но, согласно новым правилам, должен быть введен единый принцип: преимуществом будут обладать автомобили, двигающиеся по кругу, если иное не продиктовано знаками.
Также Игорь Шувалов дал поручение о проработке вопроса, касающегося введения в ПДД термина «зона успокоенного движения» и создание соответствующего знака. Суть подобных зон заключается в том, что на них пешеходы получат право в любом месте переходить проезжую часть, а максимальная скорость движения автомобилей должна находиться в диапазоне от 10 до 20 км/ч при запрещенных обгонах.
По словам Шувалова, подобные зоны имеются во многих странах мира. Первый вице-премьер считает, что данная идея должна получить дальнейшее развитие.
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Источник: ИА «Город55»