ПДД на перекрестках в России изменят, приведя их к нормам ЕС

Издание отмечает, что данную задачу Шувалов поставил перед вeдомствами по итогам совещания, касавшегося безопасности дорожного движения. Первоочередным вопросом является правило проезда перекрестка с круговым движением. На сегодняшний день в России данная норма варьируется (уступать дорогу могут как въезжающие на круг, так и движущиеся по нему), но, согласно новым правилам, должен быть введен единый принцип: преимуществом будут обладать автомобили, двигающиеся по кругу, если иное не продиктовано знаками.