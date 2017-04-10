Непредсказуемая омская весна, скачки температуры от -20,9 до +20,8

На территории Омского региона произошел переход среднесуточной температуры через ноль градусов, согласно наблюдениям специалистов ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС».
Средняя многолетняя дата перехода среднесуточной температуры воздуха за 0 градусов на территории области происходит 7-12 апреля. В нынешнем году этот процесс начался с северных районов 6 апреля. Первым через ноль градусов перешли Усть-Ишимский, Большеуковский, Знаменский и Тевризский районы. В Омске и остальных районах положительная среднесуточная температура воздуха зарегистрирована днем позже, 7 апреля.
Максимальная температура воздуха 8 апреля на территории Омского региона составила +6…+11 градусов. Днем 9 апреля температура поднялась до +9…+14. Согласно климатическим наблюдениям, в Омске максимальная температура воздуха 10 апреля наблюдалась в 1968 году, составив +20,8 градусов, минимальная – в 1904 году -20,9 градусов.
Во вторник, 11 апреля, дневная температура воздуха составит +8…+13 градусов. Аналогичный прогноз делается на среду, 12 апреля. В четверг, 13 апреля, температура воздуха может прогреться вплоть до +14 градусов.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»