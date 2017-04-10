Непредсказуемая омская весна, скачки температуры от -20,9 до +20,8

Средняя многолетняя дата перехода среднесуточной температуры воздуха за 0 градусов на территории области происходит 7-12 апреля. В нынешнем году этот процесс начался с северных районов 6 апреля. Первым через ноль градусов перешли Усть-Ишимский, Большеуковский, Знаменский и Тевризский районы. В Омске и остальных районах положительная среднесуточная температура воздуха зарегистрирована днем позже, 7 апреля.