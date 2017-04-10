Квартиры рядом с центром Петербурга: мифы и факты

Факт: Даже в центре города можно приобрести жилье на очень привлекательных условиях. Например, на старте продаж, когда стоимость квадратного метра заметно ниже, чем в уже сданных домах. Жилой квартал «Галактика» – яркий тому пример. Первый взнос на квартиры-студии в «Галактике» начинается от 390 тысяч рублей , кроме того, застройщик предлагает длительную рассрочку*. Региональные покупатели традиционно могут рассчитывать на дополнительную скидку, а студенты – на специальные бонусы**.

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