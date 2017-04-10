Коррупция в Омске съедает миллиарды рублей

«Если вы сейчас посмотрите, сколько уголовных дел проходит по некоторым чиновникам - там сотни миллионов. Когда мы говорим об экономии в 40 миллионов, мы упускаем, что коррупция в нашем городе съедает миллиарды рублей. Мы только на КТОСы тратим больше ста миллионов в год. Результат их работы - непонятен. Сейчас опять планируется внести поправки в бюджет о возврате этих 44 миллионов, будет опять этот вопрос внесен, «Единая Россия» опять будет лоббировать прохождение этих сумм».