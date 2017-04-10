Коррупция в Омске съедает миллиарды рублей

Сегодня, 10 апреля, на экстренной пресс-конференции омской партии ЛДПР, приуроченной к выборам мэра, речь зашла об экономии бюджета. 27-летний кандидат в мэры Омска, депутат Заксобрания области Антон Берендеев подчеркивает, что на выборы мэра, по подсчетам избирательной комиссии, тратится порядка 40 миллионов:
«Если сорок миллионов поделить на пять лет - получается восемь миллионов в год. Наш городской бюджет только на освещение деятельности администрации в СМИ тратит около 50 миллионов в год».
Алексей Ложкин, депутат Городского совета от фракции ЛДПР, добавляет:
«Если вы сейчас посмотрите, сколько уголовных дел проходит по некоторым чиновникам - там сотни миллионов. Когда мы говорим об экономии в 40 миллионов, мы упускаем, что коррупция в нашем городе съедает миллиарды рублей. Мы только на КТОСы тратим больше ста миллионов в год. Результат их работы - непонятен. Сейчас опять планируется внести поправки в бюджет о возврате этих 44 миллионов, будет опять этот вопрос внесен, «Единая Россия» опять будет лоббировать прохождение этих сумм».
Напомним, ранее прокуратура Омска выявила многочисленные факты нарушений при расходовании КТОСами бюджетных денег (плохо налажен учет расходов и отчетность, целевое использование приобретенных товаров не подтверждается документами; сотрудников поощряли без четких критериев оценки работы). За прошедший 2016 год в бюджете Омска заложено более 87 миллионов рублей на развитие общественного самоуправления. Из них около 80% расходуются на поощрение активистов (фактически на зарплату) и не более 4% на организационно-техническую поддержку работы комитетов.
В связи с этим Ложкин задается вопросом:
«Почему мы через КТОСы - общественные организации - проводим эти деньги? Ну давайте через «Оплот» проведем сто миллионов. Это же тоже общественная организация. Или через экологов каких-нибудь. Я думаю, они обрадуются. Это же бред!
Общественная организация должна работать на конкурсной основе: выиграли конкурс - получили деньги. Если нам необходим новый институт старших по домам, квартальных, то надо менять форму оплаты труда, напрямую заключать договоры с администрациями округов. Чтобы в договоре было четко прописано, как должны действовать квартальные и так далее, за что они должны отчитываться. На сегодняшний момент этого нет», заключает Ложкин.
Добавим, сегодня стало известно о том, что в Нефтяниках, на улице Энтузиастов (рядом со школой № 63) появится новый сквер. С инициативой благоустроить заброшенную территорию на площади в 7 тысяч квадратных метров выступили местные жители и актив КТОСа «Энтузиастов»; их поддержали в Администрации Советского округа. После общественного обсуждения проекта разработают план обустройства подходов и тротуаров, озеленения, восстановления освещения. В перспективе сквер представят как окружной объект Флоры-2017. Сумма поддержки проекта пока не названа.
«Может быть, так и лучше, чтобы «свой» человек был мэром? Не будет «войн», споров…» - спросили у политиков. Ответ взял Алексей Ложкин:
«Как раз когда происходят «войны», всплывают темные делишки, и население узнает, где нас грабят, где у нас воруют. Это хорошо, нормальная практика. Можно даже приглашать в заместители представителей других партий. Чтобы они смотрели и контролировали, чтобы не разграбился наш бюджет».
Фото: Андрей Кутузов
Источник: "Город55"