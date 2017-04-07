В Омске состоялся Сибирский форум здоровья и красоты

Ежегодно Сибирский форум здоровья и красоты привлекает посетителей выставочной экспозицией. Гости Форума могли приобрести лечебную и косметическую продукцию, нишевую парфюмерию, аксессуары ручной работы и предметы интерьера. Как и в прошлом году на площадке Конгресс-холла в течение двух дней все посетители Форума могли пройти бесплатно экспресс-диагностику всего организма. Много желающих узнали свой рост и вес с подсчетом индекса массы тела, прошли электрокардиографию, спирографию (состояние бронхолегочной системы), обследование сосудов, посетили кабинет стоматолога-гигиениста, терапевта и офтальмолога.

