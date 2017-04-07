В Омске состоялся Сибирский форум здоровья и красоты

Мероприятие прошло в областном Конгресс-холле, собрав за два дня работы профессионалов из отрасли медицины и индустрии красоты, а также тех, кто заботится о своем здоровье.
Организатором Форума по традиции выступило региональное Агентство развития и инвестиций.
Выставочная экспозиция Форума, представленная двумя направлениями — «Территория красоты» и «Территория здоровья», в этом году разместилась на втором этаже Конгресс-холла. На одной площадке Форума собрались ведущие терапевты, хирурги, анестезиологи, косметологи, массажисты, стилисты, мастера маникюра и педикюра и другие специалисты, готовые делиться своими знаниями с другими участниками.
В рамках Форума 6 апреля состоялись профессиональные состязания чемпионат профессионального мастерства «Территория неотложной помощи» и всероссийское состязание по перманентному макияжу «Линия красоты». Участники демонстрировали свои навыки в оказании первой медицинской помощи, выступали с докладами на тему альтернативных решений медицинских проблем и на практике показывали мастерство формирования идеальных бровей.
Помимо конкурсных мероприятий для специалистов провели насыщенную деловую программу, которая состояла из семинаров, мастер-классов, лекций и симпозиумов.
7 апреля во Всемирный день здоровья Форум продолжил работу. Конкурсные состязания начались всероссийским конкурсом профессионального мастерства «Битва массажистов» и первенством профессионального мастерства «Искусство красоты». Задействованные в отрасли специалисты получили возможность познакомиться с передовыми методиками работы и продемонстрировали свои профессиональные навыки.
«Стоит отметить, что особое внимание среди ученых, медицинских работников и предпринимателей, занятых в сфере медицины вызвала научно-практическая конференция «Мужское и женское здоровье: междисциплинарный подход», на которой спикеры затронули актуальные вопросы в областях кардиологии, ревматологии, урологии, эндакринологии и другие проблемы современной медицины», — отметили в
Ежегодно Сибирский форум здоровья и красоты привлекает посетителей выставочной экспозицией. Гости Форума могли приобрести лечебную и косметическую продукцию, нишевую парфюмерию, аксессуары ручной работы и предметы интерьера. Как и в прошлом году на площадке Конгресс-холла в течение двух дней все посетители Форума могли пройти бесплатно экспресс-диагностику всего организма. Много желающих узнали свой рост и вес с подсчетом индекса массы тела, прошли электрокардиографию, спирографию (состояние бронхолегочной системы), обследование сосудов, посетили кабинет стоматолога-гигиениста, терапевта и офтальмолога.
Источник: ИА «Город55»