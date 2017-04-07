Роман Гладков рассказал, как убивал молодых женщин в Омске

Продолжаются следственные действия в связи с расследованием двойного убийства 33-летних подруг, которые познакомились 31 марта в баре «Доски» с 30-летним Романом Гладковым.
Тела, напомним, были найдены по горячим следам в гараже ближайшего родственника Романа. Место захоронения трупов он указал сам. В настоящее время обвиняемый по решению суда заключен под стражу на 2 месяца.
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«Я сказал, верните, что забрали. Но они начали всё отрицать. Я настаивал на своем, чтоб они вернули деньги, кольца, цепочки. Они не соглашались. Тогда это всё меня в бешенство привело…»
Далее Гладков, показал на манекене, как нанес удар девушке «в область лица». «Она согнулась на коленке. Я подтянул ее сюда, положил. Вторая была здесь. Я ее тоже ударил. А чтоб не убежала, вот так облокотился на колено и разговаривал со второй – где деньги, где кольца…»
Шокирующие подробности произошедшего Гладков рассказывает спокойным голосом, показывая при этом, где лежали его жертвы, как он их бил.
Затем, показав очередность нанесенных ударов, Роман приблизился к кульминационному моменту – когда он увидел, что одна из девушек не подает признаков жизни:
«Я перевернул ее, пытался привести в чувство, по щекам, но ничего не получалось. Подруга стояла здесь, она кричала, говорила, что подруга не дышит. Я сказал ей, чтоб успокоилась, подошел к ней, взял в захват и упал. Затем удерживал ее, пока не перестала кричать»
Расследование дела продолжается.
Напомним, ранее, в сети появились кадры съемки камеры наблюдения бара «Доски», где обвиняемый Гладков познакомился со своими жертвами. Последние часы жизни девушек…
Источник: ИА «Город55»