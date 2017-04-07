Роман Гладков рассказал, как убивал молодых женщин в Омске

«Я перевернул ее, пытался привести в чувство, по щекам, но ничего не получалось. Подруга стояла здесь, она кричала, говорила, что подруга не дышит. Я сказал ей, чтоб успокоилась, подошел к ней, взял в захват и упал. Затем удерживал ее, пока не перестала кричать»