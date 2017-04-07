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Пора навести порядок – 250 тысяч омичей выйдут на улицы

7 апреля 2017, 12:52
Определена дата – 22 апреля.

В омском правительстве губернатором подписано распоряжение о назначении дня общерегионального субботника – 22 апреля, также определен временной промежуток, когда пройдет месячник чистоты на территории области – с 22 апреля по 22 мая, сообщает Омская Губерния.

Отмечается, что в общем субботнике примут участие не менее 250 тысяч омичей.

В соответствии с утвержденным планом, на местах будут проведены собрания с участием органов местного самоуправления для того, чтобы определить участки и объемы работ.



Так, благоустройство мемориальных комплексов необходимо закончить до 30 апреля, в срок до 5 мая – провести ремонт и покраску опор освещения, заборов и ограждения, скамеек и других малых архитектурных форм, до 19 мая – отремонтировать контейнерные площадки для сбора мусора. Специально созданные комиссии проверят результаты субботника с 22 апреля до 5 мая.


Верхнее фото: иллюстрация

Фото в тексте: omskportal.ru

Источник: ИА "Город55"

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