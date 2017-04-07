Пора навести порядок – 250 тысяч омичей выйдут на улицы



Так, благоустройство мемориальных комплексов необходимо закончить до 30 апреля, в срок до 5 мая – провести ремонт и покраску опор освещения, заборов и ограждения, скамеек и других малых архитектурных форм, до 19 мая – отремонтировать контейнерные площадки для сбора мусора. Специально созданные комиссии проверят результаты субботника с 22 апреля до 5 мая.