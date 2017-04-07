Омск в выходные накроет жара, далее антициклон принесет дожди

Усиливающийся антициклон окажет влияние на формирование погодных условий с 8 по 14 апреля, сообщает пресс-служба регионального Гидрометеоцентра.
Так, в течение недели ожидается постепенное повышение температуры, преимущественно малооблачная погода без осадков. Преобладающими ночными температурами станут температуры в диапазоне от -2 до +3 градусов, днем воздух прогреется до +14.
Однако, в конце периода влияние антициклона ослабеет, поэтому вероятность осадков увеличится. Но температурный фон все же останется выше нормы.
Прогноз на три дня.
Завтра, 8 апреля, воздух днем прогреется до +12 градусов, ветер от 8 до 13 метров в секунду, местами ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ночью от -4 до +1.
В воскресенье, 9 апреля, без осадков, дневная температура от 8 до 13 выше нуля, ветер южный от 4 до 9 м/с, ночью 0…-5.
В понедельник, 10 апреля, сохранится аналогичная погода: без осадков, днем от +9 до +14 градусов, ночью -3…+2.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"