Грузовик на скорости въехал в толпу людей в Стокгольме, есть жертвы

Мужчина оказался там случайно, по работе – он заменял стекло. Вдруг услышал «крики и машину». Очевидец был шокирован произошедшим. Он видел фуру, как она на скорости протаранила кого-то, затем въехала в магазин: «Стоял минут 20 там, затем услышал какие-то хлопки, сел в машину и уехал».