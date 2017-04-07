Город55
ГлавноеВсе новости

Грузовик на скорости въехал в толпу людей в Стокгольме, есть жертвы

7 апреля 2017, 23:59
Новая террористическая атака.

В пятницу, 7 апреля, европейские информагентства сообщили о новой террористической атаке: в Стокгольме грузовик протаранил толпу людей, а затем, разломав витрину, въехал в расположенный неподалеку магазин.


Сообщается, что есть погибшие – по разным данным от 3 до 5 человек, также есть раненные. Шведские политики уже заявили о возможном террористическом акте. Всё произошло на пешеходной улице Дроттнинггатан (Drottninggatan, второе название Queen Street) в центре Стокгольма.


Компания, которой принадлежал грузовик, заявила, что он был угнан неизвестными ранее.


Недалеко от места трагедии, случайно оказался уроженец Башкирии, в настоящее время живущий и работающий в Стокгольме. Он рассказал подробности произошедшего изданию «Медиакорсеть». Грузовик протаранил на скорости толпу людей в 100 метрах от него. Это произошло около 14:28 местного времени.

Мужчина оказался там случайно, по работе – он заменял стекло. Вдруг услышал «крики и машину». Очевидец был шокирован произошедшим. Он видел фуру, как она на скорости протаранила кого-то, затем въехала в магазин: «Стоял минут 20 там, затем услышал какие-то хлопки, сел в машину и уехал».

Были ли хлопки стрельбой, мужчина сказать не может: «Не знаю, я не военный, но похоже было на выстрелы. Началась паника, люди бежали, дети кричали и плакали, в глазах – ужас».

Позднее в европейских СМИ появилась информация, что полиции удалось задержать водителя грузовика, затем был задержан еще один человек. Другие источники со ссылкой на полицию Стокгольма пишут, что задержаний пока не было. Информация уточняется.




Источник: ИА «Город55»

#Новости#Общество
Подпишитесь
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
В Омске начнут оглашать приговор по уголовному делу об обрушении казармы ВДВ
Сегодня, 10:20
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20