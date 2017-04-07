Грузовик на скорости въехал в толпу людей в Стокгольме, есть жертвы

В пятницу, 7 апреля, европейские информагентства сообщили о новой террористической атаке: в Стокгольме грузовик протаранил толпу людей, а затем, разломав витрину, въехал в расположенный неподалеку магазин.
Сообщается, что есть погибшие – по разным данным от 3 до 5 человек, также есть раненные. Шведские политики уже заявили о возможном террористическом акте. Всё произошло на пешеходной улице Дроттнинггатан (Drottninggatan, второе название Queen Street) в центре Стокгольма.
Компания, которой принадлежал грузовик, заявила, что он был угнан неизвестными ранее.
Недалеко от места трагедии, случайно оказался уроженец Башкирии, в настоящее время живущий и работающий в Стокгольме. Он рассказал подробности произошедшего изданию «
Мужчина оказался там случайно, по работе – он заменял стекло. Вдруг услышал «крики и машину». Очевидец был шокирован произошедшим. Он видел фуру, как она на скорости протаранила кого-то, затем въехала в магазин: «Стоял минут 20 там, затем услышал какие-то хлопки, сел в машину и уехал».
Были ли хлопки стрельбой, мужчина сказать не может: «Не знаю, я не военный, но похоже было на выстрелы. Началась паника, люди бежали, дети кричали и плакали, в глазах – ужас».
Позднее в европейских СМИ появилась информация, что полиции удалось задержать водителя грузовика, затем был задержан еще один человек. Другие источники со ссылкой на полицию Стокгольма пишут, что задержаний пока не было. Информация уточняется.
Источник: ИА «Город55»