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В России из-за курения умерло около 300 тысяч человек только за 1 год

6 апреля 2017, 08:25
Тревожная статистика.

РФ находится в первой пятерке стран по числу курящих людей и числу смертей, связанных с этой пагубной привычкой. Согласно данным, опубликованным в научном журнале The Lancet, только в 2015 году от курения умерло около 283 тысяч россиян. Об этом сообщает ТАСС.

В 2015 году в России курили 12,3% женщин (8,3 миллиона человек) и 38,2% (24,9 миллиона). Это пятое место в мире. При этом среди подростков 15-19 лет, россияне находятся на 9-м месте в мире. В этой возрастной категории от сигарет не отказываются 11,8% девушек и 22,4% молодых людей. При этом, в России и в Индонезии, начиная с 1990 года, резко возросло число женщин-курильщиц.

В научной статье отмечается, что курение стало вторым драйвером смертности после гипертонии. В 2015 году заболевания, связанные с курением, стали причиной смерти в 11% случаев. Это 6,4 миллиона человек. Более половины смертей поделили четыре страны: Китай, Индия, Соединенные Штаты и Россия.

В 2015 году в мире ежедневно курили около 933 миллионов человек. Лидерами по курению среди мужчин стали Китай (254 млн человек), Индия (90 млн) и Индонезия (50 млн). Среди женщин – США (17 млн), Китай (14 млн) и Индия (13,5 млн).

Авторы статьи уточняют, что данные указанной статистики относятся только к курительным табачным изделиям, но в них не входят электронные сигареты. Также среди числа курильщиков учитывались только те, кто курит не реже, чем раз в день. Поэтому истинная картина глобальной проблемы курения может быть гораздо более тревожна.


Источник: ИА «Город55»

#Новости#Здоровье#Общество
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