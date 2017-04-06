В России из-за курения умерло около 300 тысяч человек только за 1 год

В 2015 году в России курили 12,3% женщин (8,3 миллиона человек) и 38,2% (24,9 миллиона). Это пятое место в мире. При этом среди подростков 15-19 лет, россияне находятся на 9-м месте в мире. В этой возрастной категории от сигарет не отказываются 11,8% девушек и 22,4% молодых людей. При этом, в России и в Индонезии, начиная с 1990 года, резко возросло число женщин-курильщиц.