В Омск съедутся сильнейшие люди страны и зарубежья



Более 150 борцов Сибири, Урала и Казахстана примут участие в XI юношеском турнире по самбо памяти Александра и Никиты Петровых. Соревнования проводятся при поддержке городской администрации, регионального правительства, УМВД России по Омской области, Омского отделения Союза журналистов России.

«В этом году к соревнованиям допущены юноши и девушки 2003-2004 годов рождения, многие из которых принимали участие в юбилейном десятом турнире прошлого года. Как и в 2016 году, к нам должна приехать команда борцов из Санкт-Петербурга, а также спортсмены из Казахстана и с Урала», — сообщил главный судья соревнований, судья международной категории Александр Горбунов.