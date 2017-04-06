В Омск съедутся сильнейшие люди страны и зарубежья

В Омске пройдет XI турнир по самбо памяти Александра и Никиты Петровых, сообщает пресс-служба городской администрации.
Соревнования состоятся 8-9 апреля в спорткомплексе «Динамо» и объединят юных борцов Сибири, Урала и Республики Казахстан.
Более 150 борцов Сибири, Урала и Казахстана примут участие в XI юношеском турнире по самбо памяти Александра и Никиты Петровых. Соревнования проводятся при поддержке городской администрации, регионального правительства, УМВД России по Омской области, Омского отделения Союза журналистов России.
«В этом году к соревнованиям допущены юноши и девушки 2003-2004 годов рождения, многие из которых принимали участие в юбилейном десятом турнире прошлого года. Как и в 2016 году, к нам должна приехать команда борцов из Санкт-Петербурга, а также спортсмены из Казахстана и с Урала», — сообщил главный судья соревнований, судья международной категории Александр Горбунов.
Напомним, что первый турнир состоялся в апреле 2007 года — через восемь месяцев после гибели в Республике Алтай известного омского журналиста, корреспондента газеты «Известия», главного редактора журнала «Право на выбор» Александра Петрова и его семьи: жены Алены и двух сыновей — семилетнего Никиты и трехлетнего Артема. Инициаторами соревнований выступили журналисты омских СМИ, тренеры и самбисты «Динамо», где любимым видом спорта занимались Александр и Никита. Идею проведения турнира под лозунгом «Спорт — против насилия и преступности!» поддержало и руководство омской полиции.
Соревнования проходят под патронатом самого титулованного самбиста планеты, Почетного гражданина Омска, заслуженного мастера спорта СССР Александра Пушницы. По его словам, сегодня мемориал Петровых — самый крупный и популярный юношеский турнир за Уралом по самбо.
Оргкомитет возглавляет начальник управления МВД России по Омской области Леонид Коломиец. Основная цель турнира — физическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, популяризация традиционного для нашей страны вида борьбы — самбо, укрепление сотрудничества между правоохранительными органами, спортивными организациями и журналистским сообществом.
Победители XI турнира памяти Александра и Никиты Петровых будут определены в 14 весовых категориях. Учреждены специальные призы «За волю к победе» и «За лучшую технику».
Фото: mdms.omskportal.ru
Источник: ИА "Город55"