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Скабелка назвал условия, при которых Соботка вернется в Авангард

6 апреля 2017, 16:41
Заявление наставника «ястребов».

Главный тренер омского «Авангарда» Андрей Скабелка рассказал о будущем Владимира Соботки, который досрочно расторг контракт с «ястребами».

Наставник омского клуба рассказал о своем желание сохранить в «Авангарде» Соботку, который решил попробовать свои силы в НХЛ. По словам Андрея Скабели, согласно подписанному чешским нападающим документу, если форвард вернется в КХЛ, то только в стан «ястребов», передает «Чемпионат».

За три сезона в «Авангарде» Владимир Соботка принял участие в 156 играх, записав на свой лицевой счет 41 заброшенную шайбу и 75 голевых передач при показателе полезности «+49».

Стоит отметить, что сегодня была оглашена дата начала нового сезона КХЛ. Произойдет это 21 августа, данный старт регулярного чемпионата станет самым ранним в истории лиги.

Фото: hawk.ru


Источник: ИА «Город55»

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