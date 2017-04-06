Скабелка назвал условия, при которых Соботка вернется в Авангард

Наставник омского клуба рассказал о своем желание сохранить в «Авангарде» Соботку, который решил попробовать свои силы в НХЛ. По словам Андрея Скабели, согласно подписанному чешским нападающим документу, если форвард вернется в КХЛ, то только в стан «ястребов», передает « Чемпионат ».