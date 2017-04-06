Скабелка назвал условия, при которых Соботка вернется в Авангард

Главный тренер омского «Авангарда» Андрей Скабелка рассказал о будущем Владимира Соботки, который досрочно расторг контракт с «ястребами».
Наставник омского клуба рассказал о своем желание сохранить в «Авангарде» Соботку, который решил попробовать свои силы в НХЛ. По словам Андрея Скабели, согласно подписанному чешским нападающим документу, если форвард вернется в КХЛ, то только в стан «ястребов», передает «
За три сезона в «Авангарде» Владимир Соботка принял участие в 156 играх, записав на свой лицевой счет 41 заброшенную шайбу и 75 голевых передач при показателе полезности «+49».
Стоит отметить, что сегодня была оглашена дата начала нового сезона КХЛ. Произойдет это 21 августа, данный старт регулярного чемпионата станет самым ранним в истории лиги.
Фото: hawk.ru
Источник: ИА «Город55»